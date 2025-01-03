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В Германии отмечен рекордный импорт российского урана в 2024 году

0:53
Экономика

Импорт российского урана в Германию значительно увеличился в 2024 году, составив рост почти на 70% по сравнению с предыдущим годом.

Добыча урана
Фото: cameco.com is licensed under Free More info
Добыча урана

В общей сложности было ввезено не менее 68,6 тонны урана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на журнал Der Spiegel. 

Уран был отправлен на завод по производству ядерного топлива компании Advanced Nuclear Fuels (ANF), расположенный в городе Линген, который находится в федеральной земле Нижняя Саксония. ANF является дочерним предприятием французской компании Framatome.

Как отмечает издание, данные о поставках были подтверждены и в федеральном Министерстве охраны окружающей среды, защиты природы, ядерной безопасности и защиты прав потребителей Германии.

Уточнения

Уран (лат. Uranium) — химический элемент с атомным номером 92, относится к семейству актиноидов.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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