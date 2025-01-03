В Германии отмечен рекордный импорт российского урана в 2024 году

Импорт российского урана в Германию значительно увеличился в 2024 году, составив рост почти на 70% по сравнению с предыдущим годом.
В общей сложности было ввезено не менее 68,6 тонны урана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на журнал Der Spiegel.
Уран был отправлен на завод по производству ядерного топлива компании Advanced Nuclear Fuels (ANF), расположенный в городе Линген, который находится в федеральной земле Нижняя Саксония. ANF является дочерним предприятием французской компании Framatome.
Как отмечает издание, данные о поставках были подтверждены и в федеральном Министерстве охраны окружающей среды, защиты природы, ядерной безопасности и защиты прав потребителей Германии.
Уран (лат. Uranium) — химический элемент с атомным номером 92, относится к семейству актиноидов.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В Кении упал загадочный обломок, предположительно из космоса. Что это за объект, откуда он взялся и представляет ли он угрозу — читайте в материале.