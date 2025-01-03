Япония возвращается на рынок полупроводников в условиях глобальных изменений

Японская полупроводниковая промышленность, когда-то ведущая на мировом рынке, готовится к возвращению в условиях возрастания значимости микросхем из-за роста генеративного искусственного интеллекта и увеличения геополитических рисков.
Компания Rapidus и другие японские производители чипов планируют начать производство на новых заводах, запустить экспериментальную линию в этом году.
В декабре Rapidus провела церемонию установки оборудования для экстремально-ультрафиолетовой (EUV) литографии на строящемся заводе в Титосэ, расположенном на острове Хоккайдо, об этом сообщает The Japan Times.
Чип — одно из названий микросхемы.
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