Япония возвращается на рынок полупроводников в условиях глобальных изменений

0:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

Японская полупроводниковая промышленность, когда-то ведущая на мировом рынке, готовится к возвращению в условиях возрастания значимости микросхем из-за роста генеративного искусственного интеллекта и увеличения геополитических рисков.

Фото: Flickr by Micah Elizabeth Scott, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Чипы памяти под микроскопом

Компания Rapidus и другие японские производители чипов планируют начать производство на новых заводах, запустить экспериментальную линию в этом году.

В декабре Rapidus провела церемонию установки оборудования для экстремально-ультрафиолетовой (EUV) литографии на строящемся заводе в Титосэ, расположенном на острове Хоккайдо, об этом сообщает The Japan Times.

Уточнения

Чип — одно из названий микросхемы.





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