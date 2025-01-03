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Япония возвращается на рынок полупроводников в условиях глобальных изменений

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Экономика

Японская полупроводниковая промышленность, когда-то ведущая на мировом рынке, готовится к возвращению в условиях возрастания значимости микросхем из-за роста генеративного искусственного интеллекта и увеличения геополитических рисков. 

Чипы памяти под микроскопом
Фото: Flickr by Micah Elizabeth Scott, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Чипы памяти под микроскопом

Компания Rapidus и другие японские производители чипов планируют начать производство на новых заводах, запустить экспериментальную линию в этом году.

В декабре Rapidus провела церемонию установки оборудования для экстремально-ультрафиолетовой (EUV) литографии на строящемся заводе в Титосэ, расположенном на острове Хоккайдо, об этом сообщает The Japan Times.

Уточнения

Чип — одно из названий микросхемы.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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