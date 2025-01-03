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Тюменьстат назвал город на Ямале с самыми доступными ценами на продукты

0:51
Экономика

Надым стал городом с наиболее доступными ценами на продукты в магазинах.

Магазин
Фото: commons.wikimedia.org by Биджи, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Магазин

Согласно данным Тюменьстата, здесь выгодно приобретать мясо, молоко, фрукты и овощи. В конце 2024 года цены на мясные изделия, молочные продукты, рыбу, овощи и фрукты в Надыме оказались ниже, чем в остальных городах Ямала, сообщает "Ямал-Медиа".

Тем не менее, некоторые товары, вроде детского питания, стоят дороже. Салехард занял позицию самого дорогого города Ямала, в то время как Ноябрьск и Новый Уренгой также отличаются высокими ценами на продукты.

Ранее сообщалось, что на Ямале заготовлено около 3300 тонн мяса, что на 18% больше по сравнению с предыдущим годом.

Уточнения

Нады́м (нен Надым) — город в Ямало-Ненецком автономном округе России, административный центр Надымского района.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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