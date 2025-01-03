Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Всё, что вы знали о целлюлите — оказалось ложью: разоблачаем мифы
Стало известно, какие инвестиции будут самыми прибыльными в 2025 году
Толщина коры и читательские способности: как чтение влияет на мозг
Что хорошо сажать вместе?
Замачивать семена в перекиси водорода перед посадкой очень полезно: вот почему
А вы слышали про земклунику? Невероятно урожайная и вкусная ягода
Топ-5 простых упражнений из пилатеса для здоровой осанки
Торт за 40 минут: рецепт, который спасёт ваш вечер
Россия среди лидеров по приросту золотовалютных резервов: итог 2024 года

В 2024 году на Ямале заготовили более 3 тыс. тонн оленины

0:58
Экономика

В прошлом году на Ямале заготовлено около 3300 тонн мяса, что на 18% больше по сравнению с предыдущим годом.

Вяленое мясо
Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вяленое мясо

Об этом сообщает ТАСС. Достичь этого уровня удалось благодаря решению губернатора Дмитрия Артюхова повысить закупочные цены на мясо. В настоящее время стоимость килограмма оленины первой категории составляет 500 рублей, а второй — 250 рублей, что является исключительным показателем для России.

С 2020 года объемы заготовки увеличились с 2000 до 3300 тонн, при этом количество частных поставщиков выросло в 4,5 раза. Также наблюдаются улучшения в качестве мяса и состоянии поголовья: средний убойный вес оленя составил 38,2 кг, а доля мяса первой категории выросла до 87%.

Уточнения

Яма́л — полуостров на севере Западной Сибири, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа России. Длина полуострова — 700 км, ширина — до 240 км. Омывается Карским морем и Обской губой.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как сделать тесто для чебуреков хрустящим? Следуйте этим простым советам
Еда и рецепты
Как сделать тесто для чебуреков хрустящим? Следуйте этим простым советам Аудио 
Газовый прорыв: Россия обогнала США в борьбе за Европу
Экономика и бизнес
Газовый прорыв: Россия обогнала США в борьбе за Европу Аудио 
Глубоководной камере удалось сделать первую в истории запись неуловимых морских хищников
Домашние животные
Глубоководной камере удалось сделать первую в истории запись неуловимых морских хищников Аудио 
Популярное
Загадочное металлическое кольцо рухнуло с неба на деревню в Кении

В Кении упал загадочный обломок, предположительно из космоса. Что это за объект, откуда он взялся и представляет ли он угрозу — читайте в материале.

Загадочное металлическое кольцо рухнуло с неба на деревню в Кении
Глубоководной камере удалось сделать первую в истории запись неуловимых морских хищников
Глубоководной камере удалось сделать первую в истории запись неуловимых морских хищников
Певица Алсу показала троих детей и поразмышляла о счастье
Учёные вернули в природу доисторическую птицу, считавшуюся вымершей
Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
Как 10 000 шагов в день возможны без выхода на улицу
Яна Рудковская перечислила блюда своего праздничного стола
Татьяна Навка показала семейные фото с Песковым и дочкой у ёлочки
Татьяна Навка показала семейные фото с Песковым и дочкой у ёлочки
Последние материалы
Что хорошо сажать вместе?
В 2024 году на Ямале заготовили более 3 тыс. тонн оленины
Замачивать семена в перекиси водорода перед посадкой очень полезно: вот почему
А вы слышали про земклунику? Невероятно урожайная и вкусная ягода
Топ-5 простых упражнений из пилатеса для здоровой осанки
Торт за 40 минут: рецепт, который спасёт ваш вечер
Россия среди лидеров по приросту золотовалютных резервов: итог 2024 года
Молодежь под угрозой: как экстремальная жара влияет на здоровье молодых
Погружение в чёрную дыру: как это может изменить представления о космосе
Если зимой вы нашли ежа без признаков жизни, не хороните его
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.