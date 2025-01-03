В 2024 году на Ямале заготовили более 3 тыс. тонн оленины

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

В прошлом году на Ямале заготовлено около 3300 тонн мяса, что на 18% больше по сравнению с предыдущим годом.

Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вяленое мясо

Об этом сообщает ТАСС. Достичь этого уровня удалось благодаря решению губернатора Дмитрия Артюхова повысить закупочные цены на мясо. В настоящее время стоимость килограмма оленины первой категории составляет 500 рублей, а второй — 250 рублей, что является исключительным показателем для России.

С 2020 года объемы заготовки увеличились с 2000 до 3300 тонн, при этом количество частных поставщиков выросло в 4,5 раза. Также наблюдаются улучшения в качестве мяса и состоянии поголовья: средний убойный вес оленя составил 38,2 кг, а доля мяса первой категории выросла до 87%.

Уточнения

Яма́л — полуостров на севере Западной Сибири, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа России. Длина полуострова — 700 км, ширина — до 240 км. Омывается Карским морем и Обской губой.





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