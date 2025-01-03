Как власти Гонконга пытаются решить проблему переполненных квартир

1:38 Your browser does not support the audio element. Экономика

Гонконг регулярно входит в список худших городов мира по доступности жилья.

Фото: www.goodfreephotos.com by Инань Чен is licensed under общественное достояние Гонконг

Согласно данным, еще в 2021 году средняя стоимость аренды квадратного метра в Гонконге составляла от 52,60 до 91,70 гонконгских долларов.

Знаменитые гонконгские "клетушки" (SDU), в которых десятки жильцов ютятся в помещениях размером не больше односпальной кровати, являются спасательным кругом для многих жителей острова. Такие "клетушки" расположены друг над другом до самого потолка в отдельно взятой квартире.

Средняя арендная плата за квадратный метр SDU выше, чем аренда квартиры. Это прибыльный бизнес для арендодателей, которые зарабатывают таким образом намного больше.

Недавно власти Гонконга объявили о проведении жилищной реформы, согласно которой минимальная площадь SDU с окном и отдельным туалетом должна составлять 8 квадратных метров. С конца 2026 года все они должны быть зарегистрированы и регулярно проверяться, а также переименованы в "базовые жилые единицы". Также запланировано строительство 308 000 новых единиц государственного жилья.

Однако в обществе скептически настроены к нововведениям, хотя бы потому что собственники квартир не готовы тратить средства на такое "переустройство", а по поводу получения госжилья тоже надежд никаких нет, поскольку очереди на него большие, передает The Guardian.

Уточнения

Гонко́нг — специальный административный район Китайской Народной Республики, один из ведущих глобальных городов и финансовых центров мира.



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