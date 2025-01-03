Что ждёт пенсионную систему Китая в будущем

1:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Пенсионная система Китая находится в кризисной ситуации — настолько серьёзной, что, по прогнозам, уже через десять лет ей может не хватить средств. Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: Openverse by Japanexperterna.se, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Юани

Теперь система сталкивается с новой угрозой: десятки миллионов работников, в основном молодых, приостанавливают свои отчисления на пенсию.

Многие из них выражают пессимизм по поводу экономического будущего страны или опасаются, что средства, которые они вкладывают сейчас, будут недоступны, когда они станут пожилыми. Этот страх имеет место не только в Китае. Во многих странах мира системы социальной защиты, предназначенные для поддержки пожилых людей, не только ослабевают, но и распадаются.

Ожидается, что в течение следующего десятилетия более 20 миллионов китайцев будут выходить на пенсию каждый год, и большинство из них будет претендовать на получение пенсионного пособия. К 2035 году более 400 миллионов жителей Китая (из 1,4-миллиардного населения) будут старше 60 лет.

Недавно правительство под руководством президента Си Цзиньпина официально приняло решение о повышении пенсионного возраста в стране впервые за более чем 40 лет. Пенсионный возраст увеличился для мужчин с 60 до 63 лет, для женщин — с 50 до 55 лет, а для женщин, занимающих должности служащих, — с 55 до 58 лет. Эти изменения начнут действовать с 1 января 2025 года и будут внедряться на протяжении 15 лет.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.



