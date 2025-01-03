Байден планирует заблокировать предложенную компанией Nippon Steel покупку U.S. Steel

1:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

По сообщениям информированных источников, президент Джо Байден принял решение заблокировать сделку по приобретению U. S. Steel японской компанией Nippon Steel на сумму 14 млрд долларов.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info сталь

Ожидается, что официальное заявление об этом будет сделано 3 января. Такой шаг объясняется тем, что якобы сделка угрожает национальной безопасности.

Однако отказ от устоявшейся в США практики открытых инвестиций может иметь серьезные последствия для экономики страны в будущем, сообщает New York Times. Nippon Steel — четвертый по величине производитель стали в мире.

Основанная в 1901 году компания U.S. Steel на протяжении долгих лет уже сталкивается с финансовыми проблемами, вызванными изменениями в мировых рынках металлов и стремительно развивающимися технологиями, которые она зачастую внедряла с опозданием. В период своего расцвета в 1940-х годах, когда ее сталь использовалась для строительства многих знаменитых мостов и зданий страны, в компании работало 340 000 человек. В настоящее время общее количество сотрудников составляет около 20 000, из которых примерно 4000 работают в Пенсильвании.

Решение президента Байдена о блокировке данной сделки может вызвать у иностранных инвесторов сомнения касательно осуществления покупок американских компаний в стратегически важных отраслях, расположенных в ключевых штатах. Кроме того, это может привести к ухудшению отношений с Японией — ближайшим союзником США и одним из ведущих источников иностранных инвестиций в американскую экономику.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.





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