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Байден планирует заблокировать предложенную компанией Nippon Steel покупку U.S. Steel

1:49
Экономика

По сообщениям информированных источников, президент Джо Байден принял решение заблокировать сделку по приобретению U. S. Steel японской компанией Nippon Steel на сумму 14 млрд долларов.

сталь
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
сталь

Ожидается, что официальное заявление об этом будет сделано 3 января. Такой шаг объясняется тем, что якобы сделка угрожает национальной безопасности.

Однако отказ от устоявшейся в США практики открытых инвестиций может иметь серьезные последствия для экономики страны в будущем, сообщает New York Times. Nippon Steel — четвертый по величине производитель стали в мире.

Основанная в 1901 году компания U.S. Steel на протяжении долгих лет уже сталкивается с финансовыми проблемами, вызванными изменениями в мировых рынках металлов и стремительно развивающимися технологиями, которые она зачастую внедряла с опозданием. В период своего расцвета в 1940-х годах, когда ее сталь использовалась для строительства многих знаменитых мостов и зданий страны, в компании работало 340 000 человек. В настоящее время общее количество сотрудников составляет около 20 000, из которых примерно 4000 работают в Пенсильвании. 

Решение президента Байдена о блокировке данной сделки может вызвать у иностранных инвесторов сомнения касательно осуществления покупок американских компаний в стратегически важных отраслях, расположенных в ключевых штатах. Кроме того, это может привести к ухудшению отношений с Японией — ближайшим союзником США и одним из ведущих источников иностранных инвестиций в американскую экономику.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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