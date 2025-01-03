Стало известно, какие инвестиции будут самыми прибыльными в 2025 году

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2025 году банковские депозиты и государственные облигации могут стать одними из самых выгодных способов инвестирования, считает директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов. Он отметил, что речь идёт о краткосрочных государственных облигациях.

Фото: Adobe Stock by alexkich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

Экономист уточнил, что первые месяцы 2025 года будут "под знаком депозитов", так как в банках с высоким уровнем надёжности давно не предлагались такие выгодные проценты.

Ордов также выразил мнение, что золото продолжает оставаться стабильным вариантом для инвестиций, но в краткосрочной перспективе не стоит ожидать большой прибыли.

Что касается акций и недвижимости, эксперт предупредил, что в 2025 году такие вложения окажутся менее привлекательными. Вложения в акции и корпоративные облигации могут приносить больший доход, однако они связаны с более высоким риском, пишет "Лента.ру".

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.



Зо́лото — благородный металл жёлто-оранжевого цвета.



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