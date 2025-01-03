Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стало известно, какие инвестиции будут самыми прибыльными в 2025 году
Толщина коры и читательские способности: как чтение влияет на мозг
Что хорошо сажать вместе?
В 2024 году на Ямале заготовили более 3 тыс. тонн оленины
Замачивать семена в перекиси водорода перед посадкой очень полезно: вот почему
А вы слышали про земклунику? Невероятно урожайная и вкусная ягода
Топ-5 простых упражнений из пилатеса для здоровой осанки
Торт за 40 минут: рецепт, который спасёт ваш вечер
Молодежь под угрозой: как экстремальная жара влияет на здоровье молодых

Россия среди лидеров по приросту золотовалютных резервов: итог 2024 года

0:46
Экономика

По итогам 2024 года Россия вошла в десятку стран с наибольшим приростом золотовалютных резервов, заняв седьмое место по этому показателю.

Слитки золота
Фото: commons.wikimedia.org by Gold&Co, Goldankauf Wien, Handel mit Edelmetallen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Слитки золота

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные центральных банков различных стран, резервы России увеличились на 64,7 миллиарда долларов в течение года, по состоянию на сентябрь.

В целом, Россия занимает пятое место по общему объему международных золотовалютных резервов, который составляет 634 миллиарда долларов.

Ранее Pravda.ru сообщала, что добыча золота в России к концу 2024 года увеличилась на 2%, достигнув 328 тонн.

Уточнения

Зо́лото — благородный металл жёлто-оранжевого цвета.

Росси́я или Росси́йская Федера́ция (сокр. РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии. Россия — крупнейшее государство в мире, её территория в международно признанных границах составляет 17 098 246 км².

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Учёные вернули в природу доисторическую птицу, считавшуюся вымершей
Домашние животные
Учёные вернули в природу доисторическую птицу, считавшуюся вымершей Аудио 
Курбан Омаров показал свой пижамный Новый год с женой и сыном
Шоу-бизнес
Курбан Омаров показал свой пижамный Новый год с женой и сыном Аудио 
Как 10 000 шагов в день возможны без выхода на улицу
Здоровье
Как 10 000 шагов в день возможны без выхода на улицу Аудио 
Популярное
Загадочное металлическое кольцо рухнуло с неба на деревню в Кении

В Кении упал загадочный обломок, предположительно из космоса. Что это за объект, откуда он взялся и представляет ли он угрозу — читайте в материале.

Загадочное металлическое кольцо рухнуло с неба на деревню в Кении
Глубоководной камере удалось сделать первую в истории запись неуловимых морских хищников
Глубоководной камере удалось сделать первую в истории запись неуловимых морских хищников
Певица Алсу показала троих детей и поразмышляла о счастье
Учёные вернули в природу доисторическую птицу, считавшуюся вымершей
Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
Как 10 000 шагов в день возможны без выхода на улицу
Яна Рудковская перечислила блюда своего праздничного стола
Татьяна Навка показала семейные фото с Песковым и дочкой у ёлочки
Татьяна Навка показала семейные фото с Песковым и дочкой у ёлочки
Последние материалы
Что хорошо сажать вместе?
В 2024 году на Ямале заготовили более 3 тыс. тонн оленины
Замачивать семена в перекиси водорода перед посадкой очень полезно: вот почему
А вы слышали про земклунику? Невероятно урожайная и вкусная ягода
Топ-5 простых упражнений из пилатеса для здоровой осанки
Торт за 40 минут: рецепт, который спасёт ваш вечер
Россия среди лидеров по приросту золотовалютных резервов: итог 2024 года
Молодежь под угрозой: как экстремальная жара влияет на здоровье молодых
Погружение в чёрную дыру: как это может изменить представления о космосе
Если зимой вы нашли ежа без признаков жизни, не хороните его
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.