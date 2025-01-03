Россия среди лидеров по приросту золотовалютных резервов: итог 2024 года

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По итогам 2024 года Россия вошла в десятку стран с наибольшим приростом золотовалютных резервов, заняв седьмое место по этому показателю.

Фото: commons.wikimedia.org by Gold&Co, Goldankauf Wien, Handel mit Edelmetallen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Слитки золота

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные центральных банков различных стран, резервы России увеличились на 64,7 миллиарда долларов в течение года, по состоянию на сентябрь.

В целом, Россия занимает пятое место по общему объему международных золотовалютных резервов, который составляет 634 миллиарда долларов.

Ранее Pravda.ru сообщала, что добыча золота в России к концу 2024 года увеличилась на 2%, достигнув 328 тонн.

Уточнения

Зо́лото — благородный металл жёлто-оранжевого цвета.



Росси́я или Росси́йская Федера́ция (сокр. РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии. Россия — крупнейшее государство в мире, её территория в международно признанных границах составляет 17 098 246 км².



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