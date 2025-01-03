Какой новогодний подарок нельзя вернуть: полный список

1:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Роскачестве напомнили, что не все новогодние подарки подлежат возврату. В частности, если товар не имеет дефектов, его нельзя вернуть в магазин. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: freepik.com by pressfoto is licensed under Free More info Товар

Согласно закону "О защите прав потребителей", покупатель вправе вернуть товар в магазин, если он не подошёл по цвету, размеру, фасону или комплектации. Возврат возможен в срок от 14 до 30 дней, в зависимости от категории товара. Важно сохранить чек и оригинальную упаковку, а товар должен быть в непользованном состоянии.

Однако существуют исключения, когда возврат невозможен.

Такие товары называются невозвратными и могут быть возвращены только при наличии дефекта. К ним относятся продукты, парфюмерия и косметика, бытовая техника, изделия личной гигиены, бельё, ювелирные украшения из драгоценных металлов и камней, а также животные и растения.

Также в список невозвратных товаров входят книги, автомобили, мотоциклы и другие виды транспорта, а также мебель.

Уточнения

Автоно́мная некомме́рческая организа́ция «Росси́йская систе́ма ка́чества» (Роска́чество) — национальная система мониторинга качества, осуществляющая независимые исследования качества товаров, представленных на полках российских магазинов, и присваивающая лучшей российской продукции «Знак качества».



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