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Российские миллиардеры в 2024 году: кто увеличил состояние, а кто понёс потери

1:36
Экономика

В 2024 году совокупное состояние российских миллиардеров значительно увеличилось, что стало возможным благодаря росту стоимости акций компаний, в которых они обладают долями. Согласно данным Bloomberg Billionaires Index (BBI), их капитал возрос на 18,465 миллиарда долларов.

Мужчина в деловом костюме вывернул карман
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мужчина в деловом костюме вывернул карман

Самым заметным увеличением состояния отличился владелец НЛМК Владимир Лисин чьё богатство выросло на 5,05 миллиарда долларов. В целом, рейтинг BBI включает 500 самых богатых людей мира, среди которых 25 россиян с общим капиталом в 347,62 миллиарда долларов на 2 января 2024 года.

Лидером списка остаётся основатель "Норникеля"  Владимир Потанин с увеличением состояния на 736 миллионов долларов, достигший 31,8 миллиарда долларов. Лисин, на втором месте, владеет 29 миллиардами долларов, а на третьем месте — Вагит Алекперов, бенефициар "Лукойла", чей капитал увеличился на 2,59 миллиарда долларов, достигнув 27,2 миллиарда долларов.

Алишер Усманов стал единственным, чьё состояние сократилось на 6,34 миллиарда долларов, оставив его с 14,7 миллиарда долларов.

Уточнения

Росси́я или Росси́йская Федера́ция (сокр. РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии. Россия — крупнейшее государство в мире, её территория в международно признанных границах составляет 17 098 246 км².

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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