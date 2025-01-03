Российские миллиардеры в 2024 году: кто увеличил состояние, а кто понёс потери

В 2024 году совокупное состояние российских миллиардеров значительно увеличилось, что стало возможным благодаря росту стоимости акций компаний, в которых они обладают долями. Согласно данным Bloomberg Billionaires Index (BBI), их капитал возрос на 18,465 миллиарда долларов.
Самым заметным увеличением состояния отличился владелец НЛМК Владимир Лисин чьё богатство выросло на 5,05 миллиарда долларов. В целом, рейтинг BBI включает 500 самых богатых людей мира, среди которых 25 россиян с общим капиталом в 347,62 миллиарда долларов на 2 января 2024 года.
Лидером списка остаётся основатель "Норникеля" Владимир Потанин с увеличением состояния на 736 миллионов долларов, достигший 31,8 миллиарда долларов. Лисин, на втором месте, владеет 29 миллиардами долларов, а на третьем месте — Вагит Алекперов, бенефициар "Лукойла", чей капитал увеличился на 2,59 миллиарда долларов, достигнув 27,2 миллиарда долларов.
Алишер Усманов стал единственным, чьё состояние сократилось на 6,34 миллиарда долларов, оставив его с 14,7 миллиарда долларов.
Росси́я или Росси́йская Федера́ция (сокр. РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии. Россия — крупнейшее государство в мире, её территория в международно признанных границах составляет 17 098 246 км².
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