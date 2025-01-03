Названы крупнейшие торговые партнёры России по итогам 2024 года

Федеральная таможенная служба (ФТС) озвучила крупнейших торговых партнеров России. В списке, опубликованном РБК, выделены десять стран, которые занимают основные позиции на внешнем рынке России.
Китай продолжает оставаться лидером, на его долю приходится более трети российской внешней торговли. Второе место занимает Индия с 8,8% рынка, а на третьем — Турция с 8,3%.
В ТОП-10 также вошли Белоруссия (7,1%), Казахстан (4%), Южная Корея (2,1%), Германия и Армения (по 1,8%), Италия (1,5%) и Узбекистан (1,4%).
В целом, за десять месяцев 2024 года общий товарооборот России составил 584 миллиарда долларов, из которых около 197 миллиардов приходится на Китай.
Торго́вля — отрасль хозяйства и вид экономической деятельности, направленный на осуществление купли-продажи, обмена товаров, а также связанные с этим процессы: непосредственное обслуживание покупателей, доставка товаров, их хранение и подготовка к продаже.
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