Названы крупнейшие торговые партнёры России по итогам 2024 года

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Федеральная таможенная служба (ФТС) озвучила крупнейших торговых партнеров России. В списке, опубликованном РБК, выделены десять стран, которые занимают основные позиции на внешнем рынке России.

Фото: unsplash.com by chuttersnap chuttersnap, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Bukit Merah, Singapore

Китай продолжает оставаться лидером, на его долю приходится более трети российской внешней торговли. Второе место занимает Индия с 8,8% рынка, а на третьем — Турция с 8,3%.

В ТОП-10 также вошли Белоруссия (7,1%), Казахстан (4%), Южная Корея (2,1%), Германия и Армения (по 1,8%), Италия (1,5%) и Узбекистан (1,4%).

В целом, за десять месяцев 2024 года общий товарооборот России составил 584 миллиарда долларов, из которых около 197 миллиардов приходится на Китай.

Уточнения

Торго́вля — отрасль хозяйства и вид экономической деятельности, направленный на осуществление купли-продажи, обмена товаров, а также связанные с этим процессы: непосредственное обслуживание покупателей, доставка товаров, их хранение и подготовка к продаже.



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