VK скупил ключевых игроков билетной индустрии

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Став участником программы "Пушкинская карта", холдинг VK начал активно приобретать билетные операторы и разработчиков соответствующих ИТ-решений.

Фото: flickr.com by Laura Bittner, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Театр

В 2024 году холдинг осуществил три сделки в данной области на общую сумму 1,2 миллиарда рублей. В частности, VK выделила 472 миллиона рублей для покупки 40% акций сервиса "Интикетс", который отвечает за контроль и управление продажей билетов. Также компании предстоит внести отложенный платеж в размере 251 миллиона рублей, что доведет общую сумму сделки до 721 миллиона рублей.

В VK заявляют, что приобретенная доля является достаточной для принятия решения по ключевым вопросам, что позволяет холдингу установить контроль над "Интикетс".

Благодаря этой консолидации, по итогам первого полугодия 2024 года, VK ожидает увеличить свою выручку на 103 миллиона рублей и чистую прибыль — на 52 миллиона рублей, пишет CNews.

Уточнения

«Пушкинская карта» — программа культурного просвещения людей в возрасте от 14 до 22 лет, проживающих на территории России, презентованная 30 августа 2021 года.





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