Комиссия по ценным бумагам США аннулировала 10 млрд долларов штрафов за десятилетие

В течение последних десяти лет Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) аннулировала взыскания на общую сумму примерно 10 миллиардов долларов.
Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на издание The Wall Street Journal. Согласно информации газеты, в 2023 году SEC наложила штрафы на сумму около 4,9 миллиарда долларов. Однако в этом числе было списано 1,4 миллиарда долларов, которые представляли собой ранее наложенные штрафы.
Хестер Пирс, руководитель SEC, выступила за более прозрачный подход к раскрытию информации о фактически взысканных штрафах. Она отметила, что обычно Комиссия собирает около двух третей от общей суммы наложенных штрафов, но начиная с 2019 года перестала публиковать точные цифры о собранных средствах.
В финансовом отчёте за 2024 год Комиссия указала на рекордные 8,2 миллиарда долларов, взысканных в виде штрафов. Тем не менее, по оценкам WSJ, более половины этой суммы, вероятно, не будет получена.
Без учета громкого дела Terraform Labs агентство смогло взыскать лишь 51% от общего объема штрафов, установленных на 2024 год.
Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.
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