Яндекс обязали закрыть доступ к фото и картам НПЗ в России

Суд в Москве обязал "Яндекс" ограничить доступ к картам и фотографиям инфраструктуры одного из крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов.
Это решение принято в связи с частыми атаками со стороны украинских беспилотников. Согласно судебным документам, к которым ознакомился корреспондент ТАСС, представитель надзорного органа пояснил, что в ходе проверки соблюдения законодательства в области оборонно-промышленного комплекса было выявлено, что информация о данном НПЗ свободно доступна на сервисах компании, что представляет собой риск для безопасности объектов, важность которых трудно переоценить.
Уточняется, что завод функционирует без перебоев, обеспечивая нужды российской армии и флота в ходе специальной военной операции. В частности, в 2024 году предприятие четыре раза подвергалось атакам со стороны, как отмечается в документах, киевского режима, в результате чего пострадала инфраструктура завода и были травмированы сотрудники.
После того как надзорное ведомство не смогло разрешить вопрос о безопасности объектов напрямую с руководством "Яндекс" в мае прошлого года, ведомство было вынуждено обратиться в суд, который полностью поддержал его позицию.
«Я́ндекс» — российская транснациональная компания в отрасли информационных технологий, чьё головное юридическое лицо зарегистрировано в Калининградской области Российской Федерации, владеющая одноимённой системой поиска в интернете, интернет-порталом и веб-службами в нескольких странах.
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