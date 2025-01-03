Депутат бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен заявила, что необходимо возобновить подачу газа по оставшейся ветке "Северного потока" после прекращения его транзита через Украину.
Об этом сообщает РИА Новости. Она отметила, что решение украинского правительства остановить транзит российского газа может привести к увеличению цен на энергоресурсы, в то время как немецкое правительство и Евросоюз наблюдают за ухудшением ситуации в Европе.
Соглашение между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" относительно транспортировки газа по украинской территории было подписано 30 декабря 2019 года и истекло в последний день 2024 года.
По условиям данного договора, поставки газа прекратились в 8:00 1 января. Украинские власти неоднократно заявляли о намерении не продлевать это соглашение.
«Се́верный пото́к — 1» (англ. Nord Stream-1, ранее — морская часть Северо-Европейского газопровода) — недействующая после диверсии часть магистрального газопровода между Россией и Германией, проходящего по дну Балтийского моря.
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