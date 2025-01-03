В Германии депутат бундестага потребовала запустить Северный поток

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Депутат бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен заявила, что необходимо возобновить подачу газа по оставшейся ветке "Северного потока" после прекращения его транзита через Украину.

Фото: wikimedia.org by Петр Махонин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Компания Nord Stream

Об этом сообщает РИА Новости. Она отметила, что решение украинского правительства остановить транзит российского газа может привести к увеличению цен на энергоресурсы, в то время как немецкое правительство и Евросоюз наблюдают за ухудшением ситуации в Европе.

Соглашение между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" относительно транспортировки газа по украинской территории было подписано 30 декабря 2019 года и истекло в последний день 2024 года.

По условиям данного договора, поставки газа прекратились в 8:00 1 января. Украинские власти неоднократно заявляли о намерении не продлевать это соглашение.

Уточнения

«Се́верный пото́к — 1» (англ. Nord Stream-1, ранее — морская часть Северо-Европейского газопровода) — недействующая после диверсии часть магистрального газопровода между Россией и Германией, проходящего по дну Балтийского моря.





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