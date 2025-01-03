Запад надеялся на крах рубля — реальность оказалась иной

После начала специальной военной операции на Украине Запад ввёл против России масштабные санкции, которые, как ожидалось, должны были нанести серьёзный удар по экономике страны. Однако прогнозы о резком падении рубля, сделанные в первые месяцы, не оправдались.

Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

Газета The New York Times отмечает, что западные ограничительные меры, вопреки ожиданиям, не оказали катастрофического влияния на российскую экономику.

"Предсказания о том, что экономические ограничения обрушат рубль, не оправдались", — говорится в статье.

Как Россия смогла смягчить санкционное давление?

Согласно публикации, одной из ключевых мер, позволивших минимизировать последствия, стало расширение торговых связей с другими государствами. Россия активно увеличила экспорт в страны Азии, Африки и Латинской Америки, что поддержало экономическую стабильность.

Кроме того, РФ усилила поддержку своего внутреннего рынка. Сокращение зависимости от западных технологий и развитие локального производства помогли справиться с внешним давлением.

Западные ожидания и реальность

Авторы статьи подчёркивают, что западные политики рассчитывали на более значительный эффект от своих ограничительных мер. Однако экономическая система России оказалась более гибкой и устойчивой, чем предполагалось. Введение валютного контроля, переход на расчёты в национальных валютах с новыми партнёрами и снижение доллара в международных расчётах позволили стабилизировать ситуацию.

Уточнения

Рубль (также российский рубль, рубль Российской Федерации, рубль РФ) — денежная единица Российской Федерации.



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