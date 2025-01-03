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Факторы, которые будут определять цены на нефть в 2025 году

1:19
Экономика

Цены на нефть остаются удивительно стабильными, несмотря на глобальные колебания. Главные игроки — Китай, прогнозирующий пик спроса в 2025–2027 годах, и Индия, которая стремительно становится новым центром спроса.

Нефтеперерабатывающий завод
Фото: Wikipedia by Rickmaj, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Нефтеперерабатывающий завод

2024 год показал, что фокус на китайских данных и страхи по поводу спроса продолжают сдерживать цены. Brent закончил год около $74, а WTI — около $70. Рост популярности электромобилей и LNG-грузовиков пока не смог заметно снизить нефтяную потребность Китая.

Индия же, согласно прогнозам S&P Global, в 2024 году опередила Китай по темпам роста спроса на нефть. Вместе с Юго-Восточной Азией страна становится новой точкой притяжения на нефтяном рынке.

На стороне предложения ключевым фактором остаются решения ОПЕК+. Несмотря на прогнозы увеличения добычи в США, Канаде и Бразилии, любые изменения будут зависеть от действий картеля.

2025 год будет испытанием для мирового нефтяного рынка, где спрос Индии и действия ОПЕК+ могут стать решающими.

Уточнения

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.

Цена́ — количество денег, в обмен на которые продавец готов передать (продать) единицу товара.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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