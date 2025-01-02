Западные компании в тупике: Китай удерживает 70% рынка лития

Китай предложил новые ограничения на экспорт технологий, используемых для производства компонентов батарей и обработки ключевых минералов, таких как литий и галлий.
Согласно документу, опубликованному Министерством коммерции Китая, эти меры направлены на сохранение доминирующих позиций страны в обработке лития и производстве батарей для электромобилей.
Китай обрабатывает около 70% мирового лития, используемого в производстве аккумуляторов. Новые ограничения могут существенно затруднить доступ западным производителям к китайским технологиям, что создаёт дополнительные вызовы для глобальной цепочки поставок.
"Эти меры помогут Китаю сохранить своё лидирующее положение и обеспечат внутренние производственные цепочки," — отметил Адам Уэбб из Benchmark Mineral Intelligence.
Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.
Ли́тий (химический символ — Li, от лат. Lithium) — химический элемент 1-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы первой группы, IA), второго периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 3.
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