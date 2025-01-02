Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Факторы, которые будут определять цены на нефть в 2025 году
166 миллионов лет назад: в Британии найдены крупнейшие следы динозавров
Фикус снова зелёный: простая инструкция по уходу
Где россияне старше 60 предпочитают встречать Новый год
Эти два комнатных растения удаляют плесень и регулируют влажность в доме
Как создать идеальные условия для клубники: финский подход
Как очистить яблоко за 20 секунд — лайфхак с микроволновкой
Как быстро вернуть коже свежесть и сияние после праздничных дней?
Олег Газманов показал, как ходит полуголым босиком по снегу

Западные компании в тупике: Китай удерживает 70% рынка лития

1:31
Экономика

Китай предложил новые ограничения на экспорт технологий, используемых для производства компонентов батарей и обработки ключевых минералов, таких как литий и галлий.

Техника
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Техника

Согласно документу, опубликованному Министерством коммерции Китая, эти меры направлены на сохранение доминирующих позиций страны в обработке лития и производстве батарей для электромобилей.

Почему это важно?

Китай обрабатывает около 70% мирового лития, используемого в производстве аккумуляторов. Новые ограничения могут существенно затруднить доступ западным производителям к китайским технологиям, что создаёт дополнительные вызовы для глобальной цепочки поставок.

"Эти меры помогут Китаю сохранить своё лидирующее положение и обеспечат внутренние производственные цепочки," — отметил Адам Уэбб из Benchmark Mineral Intelligence.

Потенциальные последствия для мировой экономики

  1. Ограничение доступа: западные компании, надеющиеся использовать китайские технологии для производства литиевых химикатов, могут столкнуться с трудностями.
  2. Замедление международной экспансии: новые правила усложнят зарубежные операции крупнейших китайских производителей батарей, таких как CATL, Gotion и EVE Energy.
  3. Повышение зависимости: ограничение экспорта технологий для обработки галлия может повлиять на страны, пытающиеся развивать свои собственные цепочки поставок.

Уточнения

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.

Ли́тий (химический символ — Li, от лат. Lithium) — химический элемент 1-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы первой группы, IA), второго периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 3.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Певица Алсу показала троих детей и поразмышляла о счастье
Шоу-бизнес
Певица Алсу показала троих детей и поразмышляла о счастье Аудио 
Эксперты объяснили что делать с пластиковыми окнами, если они пропускают холод
Недвижимость
Эксперты объяснили что делать с пластиковыми окнами, если они пропускают холод Аудио 
Популярное
Певица Алсу показала троих детей и поразмышляла о счастье

Певица Алсу показала своих наследников и объяснила, что такое счастье.

Певица Алсу показала троих детей и поразмышляла о счастье
Глубоководной камере удалось сделать первую в истории запись неуловимых морских хищников
Глубоководной камере удалось сделать первую в истории запись неуловимых морских хищников
Яна Рудковская перечислила блюда своего праздничного стола
Татьяна Навка показала семейные фото с Песковым и дочкой у ёлочки
Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
Учёные вернули в природу доисторическую птицу, считавшуюся вымершей
Как похудеть на 15 кг без боли и слёз? Эта женщина изменила своё тело без изнурительных тренировок
Камеры останутся безучастными: вот как водители хитрят, чтобы штрафы не приходили
Камеры останутся безучастными: вот как водители хитрят, чтобы штрафы не приходили
Последние материалы
Западные компании в тупике: Китай удерживает 70% рынка лития
До 200 падений за час: метеоритный дождь озарит небо в эти выходные
Как вырастить крепкую рассаду без вытягивания: 5 правил
Народные хитрости борьбы с сорняками для успешного урожая
Когда стиралка сломалась! Что такое сухая стирка и как её использовать
Поезд La Reine и фермы с буйволами — как путешественники изучают культуру Вьетнама
Как достичь идеальной формы, не выходя из дома
Что нужно знать автомобилистам об изменениях в 2025 году
Возлюбленная рэпера Тимати ответила отказом на предложение руки и сердца
Простой салат из чечевицы, который спасёт организм после праздников
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.