Молдавия может ввести запрет на полёты российских авиакомпаний

1:38 Your browser does not support the audio element. Экономика

Молдавия готовится сделать важный шаг в авиационной сфере, который может затронуть международные отношения и повлиять на многих пассажиров.

Фото: airliners.net by Timo Breidenstein is licensed under GNU Free Documentation License Самолёт "Аэрофлота" Airbus A320

Власти республики намерены запретить деятельность ряда авиаперевозчиков, включая крупнейшие российские компании. Министерство инфраструктуры и регионального развития страны опубликовало проект документа, который предполагает введение ограничений для авиакомпаний из более чем 20 стран.

Какие компании попадут под запрет?

Под ограничения могут попасть такие крупные российские авиакомпании, как "Аэрофлот", "Россия", "Победа", NordWind, "Уральские авиалинии", а также региональные перевозчики: "Якутия", "РусЛайн", "ЮТэйр", "Ижавиа", "Ямал". В список входят и менее известные компании, такие как "АйФлай", "ИрАэро", "Аврора", "Авиастар-ТУ".

Кроме российских авиакомпаний, под запрет попадают перевозчики из Армении, Афганистана, Ирана, Судана, Ливии и других стран. Например, FlyOne Armenia, которая является частью молдавской группы компаний FlyOne.

Причины изменений

Главная цель введения этих мер, как отмечает министерство, — приведение национального законодательства в соответствие с нормами Европейского союза. Молдавия стремится усилить безопасность авиаперелетов и следовать европейским стандартам. Однако официальных комментариев о том, как именно запрет повлияет на пассажиров и авиакомпании, пока не последовало.

Уточнения

Молда́вия или Молдо́ва (рум. Moldova [molˈdova]), официально — Республика Молдо́ва (рум. Republica Moldova) — государство в Юго-Восточной Европе, граничащее с Украиной и Румынией.



Авиакомпания или авиационная компания (также авиапредприятие транспортное или авиатранспортное предприятие), — организация, производящая пассажирские и грузовые воздушные перевозки, авиационные работы.



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