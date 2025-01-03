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Годовой объём поставок Tesla снизился

1:02
Экономика

Tesla объявила о первом снижении годового объема поставок.

Илон Маск на заводе Tesla во Фремонте
Фото: flickr.com by Maurizio Pesce, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Илон Маск на заводе Tesla во Фремонте

В четвертом квартале автопроизводитель передал покупателям меньше электромобилей, чем ожидалось, а меры по стимулированию не смогли увеличить спрос на устаревающую модельную линейку, сообщает The Guardian.

В 2024 году компания неоднократно не справлялась с квартальными планами по поставкам. Общее количество поставок в 2024 году составило 1,79 миллиона единиц, что на 1,1% ниже показателей прошлого года.

Сокращение субсидий в Европе, переход в США на более доступные гибридные автомобили и растущая конкуренция со стороны ведущего китайского производителя электромобилей BYD создали давление на Tesla.

Тем не менее, инвесторы остаются оптимистичными, так как Илон Маск подчеркивает свои близкие связи с избранным президентом Дональдом Трампом.

Уточнения

И́лон Рив Маск — американский предприниматель, инженер и миллиардер.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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