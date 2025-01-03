Годовой объём поставок Tesla снизился

Tesla объявила о первом снижении годового объема поставок.
В четвертом квартале автопроизводитель передал покупателям меньше электромобилей, чем ожидалось, а меры по стимулированию не смогли увеличить спрос на устаревающую модельную линейку, сообщает The Guardian.
В 2024 году компания неоднократно не справлялась с квартальными планами по поставкам. Общее количество поставок в 2024 году составило 1,79 миллиона единиц, что на 1,1% ниже показателей прошлого года.
Сокращение субсидий в Европе, переход в США на более доступные гибридные автомобили и растущая конкуренция со стороны ведущего китайского производителя электромобилей BYD создали давление на Tesla.
Тем не менее, инвесторы остаются оптимистичными, так как Илон Маск подчеркивает свои близкие связи с избранным президентом Дональдом Трампом.
И́лон Рив Маск — американский предприниматель, инженер и миллиардер.
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