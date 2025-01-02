В Салехарде выставили уникальную банкноту на продажу

В Салехарде на торговой площадке выставлен на продажу государственный кредитный билет 1909 года номиналом пять рублей.
Продавец оценивает эту редкую банкноту в два миллиона рублей.
Как сообщает "Ямал-Медиа" со ссылкой на "Север-Пресс", аналогичной купюрой располагает фотограф "Ямал-Медиа" Андрей Ткачев, который утверждает, что она досталась ему еще в школе. По его словам, эта банкнота является достаточно распространенной и не имеет особой ценности для коллекционеров.
Ранее также сообщалось, что житель Ноябрьска выставил на продажу марку за 10 миллионов рублей, отметив в объявлении, что готов обменять свою коллекцию на автомобиль.
Банкно́та — денежный знак, изготовленный на основе бумаги из хлопка, реже — льна или абаки, специальных видов пластика, или их сочетания, так называемых «гибридных банкнот».
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