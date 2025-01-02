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Из-за роста цен на золото Rolex изменил ценники на популярные модели

1:23
Экономика

Rolex, ведущий швейцарский производитель элитных часов, увеличил цены на некоторые из наиболее популярных моделей после роста цен на золото в 2024 году.

Часы
Фото: pixabay.com by Didgeman, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Часы

Компания из Женевы, находящаяся под контролем швейцарского фонда, основанного соучредителем Хансом Вильсдорфом, начала новый год с повышения цен на 8% для ряда моделей, выполненных из драгоценных металлов.

С 1 января часы Day-Date из желтого золота с черным циферблатом диаметром 40 мм стоят 44 200 евро (около 4 700 000 рублей) ), что по сравнению с предыдущей ценой в 41 000 евро зафиксировано на сайте Rolex во Франции. Часы GMT-Master II из желтого золота теперь стоят 44 600 евро, поднявшись с 41 300 евро, сообщает Bloomberg.

Rolex традиционно увеличивает цены раз в год, 1 января. Повышение цен может быть обусловлено спросом на товары класса люкс, изменениями в стоимости материалов и рабочей силы, а также инфляционными процессами.

В 2024 году золото подорожало на 27%, что стало наибольшим ростом за последние 14 лет.

Уточнения

Rolex — швейцарская часовая компания, выпускающая наручные часы и аксессуары под торговой маркой Ролекс. В год Rolex выпускает от полумиллиона часов.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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