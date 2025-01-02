Нехватка комплектующих — как это повлияло на поставки Airbus в 2024 году

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Airbus не смогла выполнить свой годовой план поставок на 2024 год, предоставив заказчикам около 760 самолетов.

Фото: www.airliners.net by Shahram Sharifi is licensed under GNU Free Documentation License Airbus A320 Iran Air

Изначально компания планировала выполнить 800 поставок, однако в июне прошлого года была вынуждена снизить этот показатель из-за нехватки комплектующих.

На данный момент Airbus пока не сообщила о новых планах по поставкам на текущий год.

Эти данные являются важным индикатором, который ежемесячно предоставляет инвесторам информацию о состоянии рынка коммерческой авиации.

Аналитики Bloomberg Intelligence предполагают, что в 2025 году Airbus сможет передать 869 самолетов.

Авиакомпании, в свою очередь, стремятся получить новейшие экономичные модели, такие как A320neo и более крупный широкофюзеляжный A350.

Уточнения

Airbus — одна из крупнейших авиастроительных компаний в мире, образованная в конце 1960-х годов путём слияния нескольких европейских авиапроизводителей.



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