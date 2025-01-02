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Россия и Индия подписали торговое соглашение на 13 млрд долларов

Экономика

Крупное торговое соглашение на сумму 13 млрд долларов в год между Россией и Индией стало новым доказательством неэффективности западных санкций против Москвы.

Трое деловых людей за столом заключают сделку и жмут руки
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Трое деловых людей за столом заключают сделку и жмут руки

Об этом сообщает "АБН24" со ссылкой на издание Blackout News.

Согласно соглашению, будет осуществляться поставка 500 000 баррелей нефти в день, что составляет приблизительно 0,5% от общего объема мировых поставок.

Немецкие журналисты подчеркивают, что такой объем существенно ослабляет влияние западных санкций на экономику России. Экономический обозреватель считает, что сделка с Индией помогает Москве диверсифицировать экспортные рынки и смягчить негативные последствия санкционных ограничений.

Уточнения

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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