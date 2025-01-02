Молдавия планирует запретить авиаперевозчиков из более чем 20 стран

1:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министерство инфраструктуры Молдавии предложило ввести запрет на деятельность авиакомпаний из более чем 20 стран, включая Россию и Армению.

Фото: commons.wikimedia.org by Mike1979 Russia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Самолет Аэрофлот

Обсуждение данного проекта продлится до 9 января.

Ведомство по инфраструктуре и региональному развитию Молдавии инициировало предложение о запрете работы авиакомпаний из ряда стран, среди которых Россия и Армения. На общественное обсуждение вынесен проект закона под названием "Об утверждении списка авиаперевозчиков, подлежащих запрету на эксплуатацию на территории Молдавии".

"Российские авиакомпании, такие как "Аврора", "Авиастар-ТУ", "Ижавиа", "Авиакомпания "Якутия", "РусДжет", "ЮВТ Аэро", "Сибирь", "Авиакомпания Смартавиа", "ИрАэро", "Уральские авиалинии", "АЛРОСА", NordStar, "РусЛайн", "Ямальские авиалинии", NordWind, "Икар", "АйФлай", "Победа", "Аэрофлот", "Россия", "СКОЛ", "Ю-тэйр", — попадают под действие этого запрета.

Главная цель этого проекта заключается в приведении национального законодательства в соответствие с нормами Евросоюза, сообщает РИА Новости.

Уточнения

Авиакомпания — организация, производящая пассажирские и грузовые воздушные перевозки, авиационные работы.





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