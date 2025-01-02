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Китай вводит меры против ключевых американских компаний

1:00
Экономика

В последние годы Китай подготовил правовую базу, позволяющую ему зеркально реагировать на действия Вашингтона, создавая черные списки и вводя санкции, способные изолировать американские компании от жизненно важных ресурсов.

запрет
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
запрет

На этой неделе Китай предпринял ряд торговых мер против множества американских фирм, среди которых такие гиганты, как Raytheon (военно-промышленная компания), Boeing (производитель авиационной и космической техники) и Lockheed Martin (компания специализируется в области авиастроения).

Пекин занят все более настойчивой позицией, готовясь ко второму президентскому сроку Дональда Трампа, который открыто критикует Китай и его экономические возможности.

В частности, китайские регулирующие органы начали расследование против американской компании Nvidia, занимающейся производством компьютерных чипов, и ввели запрет на экспорт редких минералов в США, пишет The New York Times.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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