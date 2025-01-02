Молдавия приступила к тестовым закупкам газа в Болгарии через Трансбалканский коридор

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Молдавия начала тестовые закупки газа в Болгарии.

Фото: commons.wikimedia.org by Tash 02, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Газ

Об этом сообщил врио главы "Молдовагаза" Вадим Чебан в своем Telegram-канале. Чебан отметил, что объем закупленного газа составляет 240 МВт·ч. Доставка газа осуществлялась по Трансбалканскому коридору, который проходит через Болгарию, Румынию и Украину, до точки межсистемного соединения Кэушаны на границе Молдавии, передает РИА Новости.

В конце декабря прошлого года вице-премьер Молдавии Александр Муравский высказывал опасения по поводу возможных экономических последствий для Приднестровья и всей страны в случае прекращения поставок газа из России. Он подчеркнул, что правительству следует рассмотреть варианты реструктуризации долгов или провести новый аудит при участии российской компании, чтобы минимизировать негативные последствия для экономики.

Уточнения

Балканский поток — магистральный газопровод, ответвляющийся от «Турецкого потока» и идущий из Турции в Венгрию через Болгарию и Сербию, с перспективой продления до Австрии через Словакию.





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