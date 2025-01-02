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На вершине финансового Олимпа — кто возглавил рейтинг богатейших россиян

1:33
Экономика

Общее состояние российских миллиардеров в 2024 году выросло на 18,465 млрд долларов, что обусловлено увеличением стоимости акций компаний, в которых они имеют доли.

Деньги
Фото: freepik.com by bearfotos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Деньги

Согласно информации РИА Новости и данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), общий прирост капитала оказался весьма значительным. Наибольшую финансовую выгоду среди них получил Владимир Лисин, владелец НЛМК, чье состояние увеличилось на 5,05 млрд долларов.

В обновлённом рейтинге BBI, который включает 500 самых богатых людей планеты, на данный момент присутствуют 25 россиян с общим капиталом в 347,62 млрд долларов, по состоянию на 2 января.

На первом месте среди русских миллиардеров по-прежнему находится Владимир Потанин, основатель компании "Норникель", который сумел увеличить свое состояние на 736 млн долларов, что довело его капитал до 31,8 млрд долларов. 

На втором месте располагается Владимир Лисин с капиталом в 29 млрд долларов.

Замыкает тройку лидеров Вагит Алекперов из компании "Лукойл", который увеличил своё состояние на 2,59 млрд долларов, достигнув отметки в 27,2 млрд долларов.

Уточнения

Капита́л (от лат. capitalis «главный, основной», от корня caput — «голова, единица, штука», в значении счета скота по головам) — это широкий термин, который включает в себя физический капитал (капитальные блага — здания, оборудование, программное обеспечение, запасы), финансовый капитал (деньги), человеческий капитал (образование, обучение, интеллект, навыки, здоровье).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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