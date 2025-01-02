Где лучше всего провести зиму удалённым работникам — результаты исследования Eskimoz

2:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

Компания Eskimoz, специализирующаяся на маркетинге эффективности, провела новое исследование.

Фото: commons.wikimedia.org by Vosicos635, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сотрудник

Эксперты изучили крупнейшие города мира, чтобы выяснить, какие из них наиболее подходят для удаленной работы в зимний период, сообщает Quartz.

При анализе учитывались такие факторы, как средняя температура в зимний период, стоимость проживания, скорость интернета, наличие коворкингов, безопасность и качество жизни. Это позволило определить, в какие города стоит переехать на зиму.

По данным Eskimoz всё больше удаленных работников ищут места, которые отличаются теплым климатом, доступностью и развитой инфраструктурой, позволяющей вести привычный образ жизни.

Сан-Паулу (Бразилия) занял десятое место благодаря умеренному климату и большому количеству коворкингов.

Рио-де-Жанейро (Бразилия) занял девятое место благодаря теплой погоде и близлежащим пляжам для отдыха после работы.

Ханой (Вьетнам) занял восьмое место отчасти из-за низкой стоимости жизни и приятных зимних температур.

Манила (Филиппины) заняла седьмое место с наибольшим количеством коворкингов по сравнению с другими городами и широким выбором доступного жилья.

Буэнос-Айрес (Аргентина) занял шестое место благодаря прекрасной погоде и низкой стоимости жизни.

Мумбаи (Индия) занял пятое место, потому что это чрезвычайно бюджетный город.

Дубай (ОАЭ) занял четвертое место, несмотря на более высокую стоимость жизни, однако здесь большое количество коворкингов, высокое качество жизни и приятные зимние температуры.

Тайбэй (Тайвань) занял третье место отчасти потому, что там очень безопасно и очень надежный интернет.

Куала-Лумпур (Малайзия) занял второе место благодаря теплой, стабильной погоде, большому выбору жилья и разумной стоимости жизни.

Бангкок (Таиланд) занял первое место благодаря теплой тропической погоде, доступному жилью, разумной стоимости жизни и высокой скорости интернета.

Уточнения

Коворкинг (от англ. coworking, рус. — «сотрудничество») в широком смысле — подход к организации труда людей с разной занятостью в общем пространстве; в узком — подобное пространство, коллективный офис (англ. coworking space).





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