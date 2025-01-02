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Где лучше всего провести зиму удалённым работникам — результаты исследования Eskimoz

2:16
Экономика

Компания Eskimoz, специализирующаяся на маркетинге эффективности, провела новое исследование.

Сотрудник
Фото: commons.wikimedia.org by Vosicos635, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сотрудник

Эксперты изучили крупнейшие города мира, чтобы выяснить, какие из них наиболее подходят для удаленной работы в зимний период, сообщает Quartz. 

При анализе учитывались такие факторы, как средняя температура в зимний период, стоимость проживания, скорость интернета, наличие коворкингов, безопасность и качество жизни. Это позволило определить, в какие города стоит переехать на зиму.

По данным Eskimoz всё больше удаленных работников ищут места, которые отличаются теплым климатом, доступностью и развитой инфраструктурой, позволяющей вести привычный образ жизни.

  • Сан-Паулу (Бразилия) занял десятое место благодаря умеренному климату и большому количеству коворкингов.
  • Рио-де-Жанейро (Бразилия) занял девятое место благодаря теплой погоде и близлежащим пляжам для отдыха после работы.
  • Ханой (Вьетнам) занял восьмое место отчасти из-за низкой стоимости жизни и приятных зимних температур.
  • Манила (Филиппины) заняла седьмое место с наибольшим количеством коворкингов по сравнению с другими городами и широким выбором доступного жилья.
  • Буэнос-Айрес (Аргентина) занял шестое место благодаря прекрасной погоде и низкой стоимости жизни.
  • Мумбаи (Индия) занял пятое место, потому что это чрезвычайно бюджетный город.
  • Дубай (ОАЭ) занял четвертое место, несмотря на более высокую стоимость жизни, однако здесь большое количество коворкингов, высокое качество жизни и приятные зимние температуры.
  • Тайбэй (Тайвань) занял третье место отчасти потому, что там очень безопасно и очень надежный интернет.
  • Куала-Лумпур (Малайзия) занял второе место благодаря теплой, стабильной погоде, большому выбору жилья и разумной стоимости жизни.
  • Бангкок (Таиланд) занял первое место благодаря теплой тропической погоде, доступному жилью, разумной стоимости жизни и высокой скорости интернета.

Уточнения

Коворкинг (от англ. coworking, рус. — «сотрудничество») в широком смысле — подход к организации труда людей с разной занятостью в общем пространстве; в узком — подобное пространство, коллективный офис (англ. coworking space).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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