Акцизы на пиво повысятся в 2025 году

1:20 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России потребление пива выросло до рекордного уровня за последние восемь лет.

Фото: commons.wikimedia.org by Pashadizel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Медовуха в бутылке

О том, что ждет пивной рынок в 2025 году, рассказал независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин, сообщает URA.RU.

С начала 2025 года акцизные ставки на алкогольную продукцию будут увеличены. Акциз на пиво с содержанием алкоголя от 0,5 до 8,6 градуса вырастет с 26 до 30 рублей за литр, а для пива крепче 8,6 градусов — с 51 до 56 рублей.

Кроме того, увеличатся акцизы на сидр, пуаре и медовуху.

За 2024 год производство пива увеличилось на 12%, а продажи за три квартала выросли на 5%. Жаркое и продолжительное лето, а также развитие внутреннего туризма способствовали этому росту.

Особенно высокий спрос наблюдался в туристических регионах: на Черноморском побережье, в Краснодарском крае, на Алтае, в Карелии и Мурманске. Среди лидеров по количеству производителей пива выделяются Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск и Краснодарский край.

Уточнения

Пуаре — французское название грушевого сидра.



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