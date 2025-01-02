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Проезд в общественном транспорте Москвы подорожал

1:02
Экономика

Со 2 января в Москве произойдет изменение стоимости проезда в общественном транспорте.

Вагон метро
Фото: https://www.instagram.com/temalebedev by Инстаграм Артемия Лебедева is licensed under public doman
Вагон метро

Об этом информирует Единый транспортный портал. Стоимость разовой поездки по карте "Тройка" с использованием билета "Кошелек" увеличится с 57 до 63 рублей.

При оплате банковской картой стоимость возрастет с 64 до 70 рублей, а при использовании биометрии — с 53 до 59 рублей. Последний вариант оплаты остается наиболее выгодным для разовых поездок.

Также будет отменен билет "Единый" на 60 поездок из-за его низкой популярности. Бесплатные пересадки между МЦД, метро и МЦК сохранятся.

Ранее стало известно, что посол Кении в Москве, Питер Мутуку Матуки, в интервью РИА Новости заявил о планах страны увеличить экспорт экологически чистого чая и свежего кофе в Российскую Федерацию в три раза.

Уточнения

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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