Какие страны лидируют по приросту золотовалютных резервов

В 2024 году Россия заняла седьмое место в мире по увеличению золотовалютных резервов.
Первые три места в этом списке принадлежат Китаю, Швейцарии и Индии. Такие данные были получены в результате исследования, проведённого РИА Новости на основе информации от национальных центральных банков.
Согласно анализу, к сентябрю международные активы центральных банков достигли 14,3 триллиона долларов, что значительно больше по сравнению с предыдущим годом, когда этот показатель составлял 12,9 триллиона долларов.
В Германии резервы увеличились на 67,2 миллиарда долларов, во Франции — на 66,1 миллиарда, а в России — на 64,7 миллиарда долларов.
Также в первую десятку стран по приросту золотовалютных резервов вошли Сингапур (52,4 миллиарда долларов), Польша (38,8 миллиарда) и Бразилия (31,7 миллиарда долларов).
Активы центральных банков других стран, включая Турцию, Японию и Мексику, выросли в диапазоне от 10 до 30 миллиардов долларов.
У семидесяти стран рост золотовалютных резервов составил до 10 миллиардов долларов.
Акти́в (англ asset) — часть бухгалтерского баланса (левая сторона), отражающая состав и стоимость имущества организации на определённую дату; совокупность имущества, принадлежащего юридическому лицу или предпринимателю.
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