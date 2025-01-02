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Какие страны лидируют по приросту золотовалютных резервов

1:30
Экономика

В 2024 году Россия заняла седьмое место в мире по увеличению золотовалютных резервов.

Груда золотых слитков
Фото: pixabay by Стивбидмид, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Груда золотых слитков

Первые три места в этом списке принадлежат Китаю, Швейцарии и Индии. Такие данные были получены в результате исследования, проведённого РИА Новости на основе информации от национальных центральных банков.

Согласно анализу, к сентябрю международные активы центральных банков достигли 14,3 триллиона долларов, что значительно больше по сравнению с предыдущим годом, когда этот показатель составлял 12,9 триллиона долларов.

В Германии резервы увеличились на 67,2 миллиарда долларов, во Франции — на 66,1 миллиарда, а в России — на 64,7 миллиарда долларов.

Также в первую десятку стран по приросту золотовалютных резервов вошли Сингапур (52,4 миллиарда долларов), Польша (38,8 миллиарда) и Бразилия (31,7 миллиарда долларов).

Активы центральных банков других стран, включая Турцию, Японию и Мексику, выросли в диапазоне от 10 до 30 миллиардов долларов.

У семидесяти стран рост золотовалютных резервов составил до 10 миллиардов долларов.

Уточнения

Акти́в (англ  asset) — часть бухгалтерского баланса (левая сторона), отражающая состав и стоимость имущества организации на определённую дату; совокупность имущества, принадлежащего юридическому лицу или предпринимателю.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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