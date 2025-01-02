Цены на сигареты в России выросли

С начала 2025 года в России минимальная цена пачки сигарет составит 135 рублей.
Это стало известно из сообщения "Интерфакса". Минимальная стоимость установлена Министерством сельского хозяйства России. Она складывается из минимальной ставки акциза на единицу потребительской упаковки табачной продукции, ставки НДС и повышающего коэффициента.
Ставка акциза на сигареты в 2025 году составит 2 945 рублей за 1 тысячу штук плюс 18 процентов расчетной стоимости.
В 2024 году она была на уровне 2 813 рублей за 1 тысячу штук плюс 16 процентов расчетной стоимости.
В 2023 году минимальная цена пачки составляла 119 рублей, в 2022 году — 112 рублей, а в 2024-м — 129 рублей. Также с 2025 года проиндексированы минимальные цены на никотинсодержащую продукцию.
Никоти́н — высокотоксичный алкалоид пиридинового ряда, содержащийся в растениях семейства паслёновых (Solanaceae), преимущественно в листьях и стеблях табака (концентрация в сухом от 0,3 до 5 % по массе), махорки (2—14 %).
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