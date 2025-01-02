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Цены на сигареты в России выросли

1:10
Экономика

С начала 2025 года в России минимальная цена пачки сигарет составит 135 рублей.

Сигарета
Фото: 500px.com by Lindsay Fox, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Сигарета

Это стало известно из сообщения "Интерфакса". Минимальная стоимость установлена Министерством сельского хозяйства России. Она складывается из минимальной ставки акциза на единицу потребительской упаковки табачной продукции, ставки НДС и повышающего коэффициента.

Ставка акциза на сигареты в 2025 году составит 2 945 рублей за 1 тысячу штук плюс 18 процентов расчетной стоимости.

В 2024 году она была на уровне 2 813 рублей за 1 тысячу штук плюс 16 процентов расчетной стоимости.

В 2023 году минимальная цена пачки составляла 119 рублей, в 2022 году — 112 рублей, а в 2024-м — 129 рублей. Также с 2025 года проиндексированы минимальные цены на никотинсодержащую продукцию.

Уточнения

Никоти́н  — высокотоксичный алкалоид пиридинового ряда, содержащийся в растениях семейства паслёновых (Solanaceae), преимущественно в листьях и стеблях табака (концентрация в сухом от 0,3 до 5 % по массе), махорки (2—14 %).

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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