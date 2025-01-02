На промышленные металлы в первый торговый день года цены выросли

В первый торговый день года на Шанхайской бирже произошел рост цен на промышленные металлы.
Так, стоимость меди увеличилась на 1,1% и составила 8866,50 долларов за тонну на Лондонской бирже металлов. Цена на цинк поднялась на 1,2%, достигнув отметки в 3014 долларов за тонну. Это произошло после роста стоимости цинка на 12% в прошлом году. Никель подорожал на 1%, его цена составила 15480 долларов за тонну.
Цена на железную руду в Сингапуре выросла на 0,8%, остановившись на отметке в 101,75 доллара за тонну после снижения в начале дня. В прошлом году стоимость сырья для производства стали упала на 28%. Это стало самым большим годовым снижением с 2015 года.
Кризис в сфере недвижимости в Китае привел к снижению спроса, а производители увеличили объемы поставок, передает Bloomberg.
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