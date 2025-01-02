На промышленные металлы в первый торговый день года цены выросли

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

В первый торговый день года на Шанхайской бирже произошел рост цен на промышленные металлы.

Фото: flickr.com by James St. John, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Медь

Так, стоимость меди увеличилась на 1,1% и составила 8866,50 долларов за тонну на Лондонской бирже металлов. Цена на цинк поднялась на 1,2%, достигнув отметки в 3014 долларов за тонну. Это произошло после роста стоимости цинка на 12% в прошлом году. Никель подорожал на 1%, его цена составила 15480 долларов за тонну.

Цена на железную руду в Сингапуре выросла на 0,8%, остановившись на отметке в 101,75 доллара за тонну после снижения в начале дня. В прошлом году стоимость сырья для производства стали упала на 28%. Это стало самым большим годовым снижением с 2015 года.

Кризис в сфере недвижимости в Китае привел к снижению спроса, а производители увеличили объемы поставок, передает Bloomberg.

Уточнения

Би́ржа — организатор торговли товарами, валютой, ценными бумагами, производными и другими рыночными инструментами.



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