Российские банки и госорганы переходят на отечественный софт

Крупнейшие финансовые организации России переходят на отечественное программное обеспечение. Центробанк установил срок — 1 января 2025 года.
Регулятор следит за тем, как значимые объекты критической информационной инфраструктуры, принадлежащие банкам, операторам связи и госорганам, внедряют российские решения. Об этом сообщают "Ведомости".
С 2025 года эти объекты должны работать только на программном обеспечении отечественного производства. Это требование указа президента Владимира Путина.
Чтобы помочь кредитным организациям выполнить его, Центробанк в мае выпустил подробные рекомендации. Они касаются автоматизированных банковских систем, процессингового ПО и платформ для дистанционного обслуживания клиентов.
Програ́ммное обеспе́чение (допустимо также произношение обеспече́ние) (ПО) — программа или множество программ, используемых для управления компьютером.
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