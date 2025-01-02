Кения планирует увеличить экспорт чая и кофе в Россию

Посол Кении в Москве, Питер Мутуку Матуки, в интервью РИА Новости заявил о планах страны увеличить экспорт экологически чистого чая и свежего кофе в Российскую Федерацию в три раза.

Фото: Wikimedia Commons by fireskystudios.com asthetik is licensed under Public domain кофейные зерна, чашечка кофе

Кения также заинтересована в расширении ассортимента товаров, экспортируемых в Россию. Речь идёт об овощах, цветах и другой продукции сельского хозяйства.

Что касается цен на кенийский кофе на российском рынке, то, по словам дипломата, их будут устанавливать экспортеры.

"Наш приоритет — не поднятие цен, а поиск способов увеличения производства и расширения поставок на международные рынки", — отметил посол.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.