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Кения планирует увеличить экспорт чая и кофе в Россию

Экономика

Посол Кении в Москве, Питер Мутуку Матуки, в интервью РИА Новости заявил о планах страны увеличить экспорт экологически чистого чая и свежего кофе в Российскую Федерацию в три раза.

кофейные зерна, чашечка кофе
Фото: Wikimedia Commons by fireskystudios.com asthetik is licensed under Public domain
кофейные зерна, чашечка кофе

Кения также заинтересована в расширении ассортимента товаров, экспортируемых в Россию. Речь идёт об овощах, цветах и другой продукции сельского хозяйства.

Что касается цен на кенийский кофе на российском рынке, то, по словам дипломата, их будут устанавливать экспортеры.

"Наш приоритет — не поднятие цен, а поиск способов увеличения производства и расширения поставок на международные рынки", — отметил посол.

 

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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