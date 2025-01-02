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Технологический бум: восемь миллиардеров заработали $600 млрд за год

1:44
Экономика

В 2024 году состояние 500 богатейших людей мира достигло ошеломительных $10 трлн, как сообщает Bloomberg. Этот невероятный рост связывают прежде всего с успехами в технологическом секторе.

Илон Маск
Фото: commons.wikimedia.org by Trevor Cokley, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Илон Маск

Лидеры мирового богатства

На вершине списка вновь оказался Илон Маск, состояние которого достигло $432 млрд. За ним следуют другие гиганты: Джефф Безос с $239 млрд, Марк Цукерберг — $270 млрд, Ларри Эллисон — $192 млрд. Также в десятку вошли Ларри Пейдж ($168 млрд), Сергей Брин ($158 млрд) и Бернар Арно, представляющий группу компаний LVMH ($176 млрд).

Технологические титаны — основа роста

Особое внимание привлекает вклад технологических миллиардеров. По данным Bloomberg, восемь лидеров этой отрасли, включая Маска, Цукерберга и Дженсена Хуана (Nvidia), за год увеличили свои состояния на $600 млрд, что составляет 43% от общего прироста богатства среди 500 самых состоятельных людей.

"Эти люди продолжают преображать мир, создавая технологии, которые меняют жизнь каждого", — говорится в публикации.

Секрет успеха в 2024 году

Наибольший рост богатства пришёлся на технологический сектор благодаря инновациям в области искусственного интеллекта, автоматизации и микропроцессоров. Компании, такие как Tesla, Nvidia и Google, остаются ключевыми игроками на мировом рынке.

Уточнения

И́лон Рив Маск (англ. Elon Reeve Musk, МФА: [ˈiːlɒn 'mʌsk]; род. 28 июня 1971[…], Претория, ЮАР) — американский предприниматель, инженер и миллиардер.

Техноло́гия (от др.-греч. τέχνη «искусство, мастерство, умение» + λόγος «слово; мысль, смысл, понятие») — совокупность методов и инструментов для достижения желаемого результата; в широком смысле — применение научного знания для решения практических задач.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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