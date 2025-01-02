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Третий ребёнок — больше льгот: сумма вычета выросла до 6 тысяч рублей

1:54
Экономика

С 1 января 2025 года семьи с детьми в России смогут воспользоваться вдвое увеличенными стандартными налоговыми вычетами по НДФЛ. Это стало возможным благодаря закону, подписанному Президентом России 12 июля 2024 года.

Российские деньги
Фото: Adobe Stock by alexkich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

Какие суммы можно вычесть?

  • На первого ребенка размер вычета остался прежним — 1,4 тысячи рублей.
  • На второго ребенка вычет вырос до 2,8 тысячи рублей.
  • На третьего и каждого последующего ребенка он увеличился до 6 тысяч рублей.

Эти суммы предоставляются каждому из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей. Однако есть важное условие: ребенок должен быть младше 18 лет или младше 23 лет, если он учится очно.

Беззаявительный порядок оформления

Раньше для получения налогового вычета нужно было подавать заявление. Теперь вычеты назначаются автоматически, на основании данных, уже имеющихся у налоговых органов. Это заметно упрощает процесс для родителей.

Изменения в предельном доходе

До 2025 года стандартные налоговые вычеты действовали для граждан с доходом до 350 тысяч рублей в год. Теперь этот предел увеличен до 450 тысяч рублей. Это расширяет круг семей, которые смогут воспользоваться льготами.

Что такое налоговый вычет на детей?

Это сумма, на которую уменьшается налогооблагаемая база. Таким образом, родители платят меньше налога на доходы физических лиц. Это существенная поддержка для семейного бюджета, особенно в условиях инфляции и роста расходов на детей.

Уточнения

Нало́говый вы́чет — это сумма, на которую уменьшается налоговая база, либо возврат части ранее уплаченного налога на доходы физического лица в установленных законом случаях.

Ребёнок (множ. дети) — в основном значении, человек в период детства.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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