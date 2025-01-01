Миллиард евро от ЕС и кредит МВФ: Египет готовится к Рамадану

Первый транш в размере €1 млрд от Европейского союза поступил на счет Центрального банка Египта 27 декабря 2024 года, сообщил премьер-министр Мустафа Мадбули на пресс-конференции в Каире. Эта сумма стала частью программы поддержки египетской экономики, направленной на укрепление финансовой стабильности страны.
По словам премьера, рост ВВП страны в 2024 году достиг 3,5%.
"Это явный показатель того, что власти движутся в правильном направлении", — отметил Мадбули.
Он также подчеркнул, что международное доверие к Каиру подтверждается недавним соглашением с Международным валютным фондом. МВФ выделил Египту кредит в размере $1,2 млрд всего несколькими днями ранее, 25 декабря.
Правительство Египта уже разработало "четкий план" на 2025 год. Основная цель — выполнить все финансовые обязательства страны и стабилизировать цены на ключевые продукты питания.
"Мы стремимся к тому, чтобы цены стабилизировались к началу месяца Рамадан", — добавил премьер-министр.
Рамадан, как известно, начнется вечером 28 февраля.
Еги́пет (араб. مصر [Миср/Miṣr] [misˤɾ], масри مصر [Маср/Maṣr] [ˈmɑsˤɾ], копт. Ⲭⲏⲙⲓ [kʰēmə]), официальное название — Ара́бская Респу́блика Еги́пет (араб. جمهورية مصر العربية [Джумхури́ят Миср эль-Араби́я], масри [Гумхури́я Маср иль-Араби́я]), — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров).
Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.
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