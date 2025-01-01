Миллиард евро от ЕС и кредит МВФ: Египет готовится к Рамадану

1:29 Your browser does not support the audio element. Экономика

Первый транш в размере €1 млрд от Европейского союза поступил на счет Центрального банка Египта 27 декабря 2024 года, сообщил премьер-министр Мустафа Мадбули на пресс-конференции в Каире. Эта сумма стала частью программы поддержки египетской экономики, направленной на укрепление финансовой стабильности страны.

Фото: Openverse by S J Pinkney, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Сфинкс

Успехи экономики Египта в 2024 году

По словам премьера, рост ВВП страны в 2024 году достиг 3,5%.

"Это явный показатель того, что власти движутся в правильном направлении", — отметил Мадбули.

Он также подчеркнул, что международное доверие к Каиру подтверждается недавним соглашением с Международным валютным фондом. МВФ выделил Египту кредит в размере $1,2 млрд всего несколькими днями ранее, 25 декабря.

Планы на 2025 год

Правительство Египта уже разработало "четкий план" на 2025 год. Основная цель — выполнить все финансовые обязательства страны и стабилизировать цены на ключевые продукты питания.

"Мы стремимся к тому, чтобы цены стабилизировались к началу месяца Рамадан", — добавил премьер-министр.

Рамадан, как известно, начнется вечером 28 февраля.

Уточнения

Еги́пет (араб. مصر‎ [Миср/Miṣr] [misˤɾ], масри مصر [Маср/Maṣr] [ˈmɑsˤɾ], копт. Ⲭⲏⲙⲓ [kʰēmə]), официальное название — Ара́бская Респу́блика Еги́пет (араб. جمهورية مصر العربية‎ [Джумхури́ят Миср эль-Араби́я], масри [Гумхури́я Маср иль-Араби́я]), — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров).



Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.



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