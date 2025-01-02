Прогноз курса рубля на начало 2025 года: что ждать от российской валюты?

Российские экономисты дали прогноз на курс рубля в начале 2025 года, предполагая, что курс российской валюты останется на текущем уровне в первом квартале.
Как пишут "Известия", аналитики прогнозируют несколько вариантов развития событий.
Ведущий аналитик "Цифра брокер" Наталия Пырьева предсказывает дальнейшее ослабление рубля, с прогнозируемым курсом 110-115 рублей за доллар и 115-120 рублей за евро. В то же время аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин считает, что в начале года курс доллара будет колебаться в пределах 98-106 рублей за доллар.
Эксперт "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев добавляет, что в начале 2025 года снизится сезонное давление, которое традиционно наблюдается в декабре. Это связано с повышенными расходами потребителей, компаний и государства, а также с увеличением спроса на валюту со стороны россиян, выезжающих за рубеж.
Рубль — название современных валют России (российский рубль).
До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов.
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