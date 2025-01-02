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Прогноз курса рубля на начало 2025 года: что ждать от российской валюты?

1:09
Экономика

Российские экономисты дали прогноз на курс рубля в начале 2025 года, предполагая, что курс российской валюты останется на текущем уровне в первом квартале.

Российские деньги
Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

Как пишут "Известия", аналитики прогнозируют несколько вариантов развития событий.

Ведущий аналитик "Цифра брокер" Наталия Пырьева предсказывает дальнейшее ослабление рубля, с прогнозируемым курсом 110-115 рублей за доллар и 115-120 рублей за евро. В то же время аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин считает, что в начале года курс доллара будет колебаться в пределах 98-106 рублей за доллар.

Эксперт "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев добавляет, что в начале 2025 года снизится сезонное давление, которое традиционно наблюдается в декабре. Это связано с повышенными расходами потребителей, компаний и государства, а также с увеличением спроса на валюту со стороны россиян, выезжающих за рубеж.

Уточнения

Рубль — название современных валют России (российский рубль).

До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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