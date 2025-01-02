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Россиян снова шокировали! Вот как изменятся цены на курорты Турции в 2025 году

1:13
Экономика

Экономист Хикмет Байдар заявил, что в 2025 году спрос и предложение на курортных направлениях в Турции будут сбалансированы, а инфляция начнёт снижаться.

Белек, Турция
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Belek-Serik-Antalya,_Turkey_-_panoramio_(18).jpg by Eugene Yakovenko
Белек, Турция

Это, по его мнению, приведёт к уменьшению жалоб российских туристов на высокие цены. Он отметил, что власти страны планируют ввести меры, которые помогут остановить рост цен, что также окажет влияние на туристическую отрасль.

По словам Байдара, ожидаемая инфляция составит около 30%, или даже немного ниже. В целом, это должно привести к тому, что туристы, включая россиян, будут меньше переживать по поводу высоких цен на отдых, пишет РИА "Новости".

Согласно данным АТОР, отдых в Турции в декабре подорожал на 8% по сравнению с прошлым годом, и средняя стоимость отпуска для двоих за шесть ночей составляет 122 тысячи рублей.

В то же время, по информации Бюро статистики Турции, стоимость проживания в отелях в лирах увеличилась на 62%, что является самым высоким ростом среди всех секторов экономики, за исключением рынка недвижимости и образования.

Уточнения

Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %). Население — 85,2 млн чел. (2023, 19-е место в мире), площадь — 783 562 км² (36-е место).

Куро́р — освоенная и используемая с целью лечения, медицинской реабилитации, профилактики заболеваний и оздоровления особо охраняемая природная территория, располагающая природными лечебными ресурсами и необходимыми для их эксплуатации зданиями и сооружениями, включая объекты инфраструктуры.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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