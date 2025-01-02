Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как уникальное положение Земли влияет на жизнь
Лобовое стекло больше не запотеет: простой трюк
Пять бюджетных поездок на январские выходные
Сало: источник витаминов или угроза для здоровья
Правила гигиены щенков. Из чего должен состоять уход?
Рассказываем, как правильно ухаживать за машиной после мойки в мороз
Георгины без заморочек: как добиться цветения без пересадок
Натуральные энергетики: продукты, которые заменят кофе
Чем удивляет Турецкая Ривьера

В ещё одной стране ЕС забили тревогу из-за прекращения транзита газа через Украину

1:00
Экономика

Греческий портал Newmoney сообщает, что прекращение действия соглашения о транзите газа через Украину произошло в момент, когда запасы газа в Европе истощаются быстрее, чем обычно.

Газопровод
Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Газопровод

По информации аналитиков, это создаёт дополнительные сложности в достижении целей по накоплению газа на следующий отопительный сезон.

Согласно экспертам, прекращение поставок через Украину нанесет серьёзный удар, прежде всего, Молдавии, а среди стран ЕС больше всего пострадает Словакия. Несмотря на желание продолжить транзит через Украину, Венгрия продолжит получать российский газ через "Турецкий поток", проходящий по Чёрному морю.

В то же время, Киев будет терять около 800 миллионов долларов ежегодно из-за прекращения поступлений от России. Эксперты считают, что Россия уступает лидерство на европейском газовом рынке таким странам, как Катар, США и Норвегия.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.

Газовые конфликты между Россией и Украиной — конфликты, связанные с поставками российского природного газа на Украину и транспортировкой российского природного газа в Европу через территорию Украины.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Марсоход разбил камень на Марсе и сделал необычное открытие
Наука и техника
Марсоход разбил камень на Марсе и сделал необычное открытие Аудио 
Ани Лорак показала, как отметила Новый год с дочерью, женихом и наследницей избранника
Шоу-бизнес
Ани Лорак показала, как отметила Новый год с дочерью, женихом и наследницей избранника Аудио 
Настя Ивлеева показала, как отпраздновала Новый год с мужем
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева показала, как отпраздновала Новый год с мужем Аудио 
Популярное
Ани Лорак показала, как отметила Новый год с дочерью, женихом и наследницей избранника

Певица Ани Лорак показала семейные снимки с празднования Нового года.

Ани Лорак показала, как отметила Новый год с дочерью, женихом и наследницей избранника
Марсоход разбил камень на Марсе и сделал необычное открытие
Марсоход разбил камень на Марсе и сделал необычное открытие
Галкин* показал, как весело они с Пугачёвой отметили Новый год
Сергей Лазарев показал свой Новый год с сыном и дочерью
Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
Не пемза, а что? 5 лучших средств для ухода за пятками
Неожиданный ингредиент для сияющей кожи прямо с вашей кухни
Экваториальный океан изменился: тревожный сигнал для всего мира
Экваториальный океан изменился: тревожный сигнал для всего мира
Последние материалы
Рассказываем, как правильно ухаживать за машиной после мойки в мороз
Георгины без заморочек: как добиться цветения без пересадок
Натуральные энергетики: продукты, которые заменят кофе
Чем удивляет Турецкая Ривьера
Больше никакого спортзала! Вот как накачать мышцы с помощью веса своего тела
Как правильно и долго хранить имбирь? Узнайте эти 2 способа
Как дельфины общаются под водой? Удивительные факты
Ставлю на зеро! В Крыму открыли казино
Как гренландские киты останавливают старение: удивительное открытие
Какие ошибки могут стать причиной потери нормального урожая помидоров:? Их допускают многие дачники
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.