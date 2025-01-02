В ещё одной стране ЕС забили тревогу из-за прекращения транзита газа через Украину

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Греческий портал Newmoney сообщает, что прекращение действия соглашения о транзите газа через Украину произошло в момент, когда запасы газа в Европе истощаются быстрее, чем обычно.

Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Газопровод

По информации аналитиков, это создаёт дополнительные сложности в достижении целей по накоплению газа на следующий отопительный сезон.

Согласно экспертам, прекращение поставок через Украину нанесет серьёзный удар, прежде всего, Молдавии, а среди стран ЕС больше всего пострадает Словакия. Несмотря на желание продолжить транзит через Украину, Венгрия продолжит получать российский газ через "Турецкий поток", проходящий по Чёрному морю.

В то же время, Киев будет терять около 800 миллионов долларов ежегодно из-за прекращения поступлений от России. Эксперты считают, что Россия уступает лидерство на европейском газовом рынке таким странам, как Катар, США и Норвегия.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.



Газовые конфликты между Россией и Украиной — конфликты, связанные с поставками российского природного газа на Украину и транспортировкой российского природного газа в Европу через территорию Украины.



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