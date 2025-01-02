В ещё одной стране ЕС забили тревогу из-за прекращения транзита газа через Украину

Греческий портал Newmoney сообщает, что прекращение действия соглашения о транзите газа через Украину произошло в момент, когда запасы газа в Европе истощаются быстрее, чем обычно.
По информации аналитиков, это создаёт дополнительные сложности в достижении целей по накоплению газа на следующий отопительный сезон.
Согласно экспертам, прекращение поставок через Украину нанесет серьёзный удар, прежде всего, Молдавии, а среди стран ЕС больше всего пострадает Словакия. Несмотря на желание продолжить транзит через Украину, Венгрия продолжит получать российский газ через "Турецкий поток", проходящий по Чёрному морю.
В то же время, Киев будет терять около 800 миллионов долларов ежегодно из-за прекращения поступлений от России. Эксперты считают, что Россия уступает лидерство на европейском газовом рынке таким странам, как Катар, США и Норвегия.
Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.
Газовые конфликты между Россией и Украиной — конфликты, связанные с поставками российского природного газа на Украину и транспортировкой российского природного газа в Европу через территорию Украины.
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