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Ставлю на зеро! В Крыму открыли казино

1:28
Экономика

С 1 января 2025 года на территории пассажирского терминала морского порта Ялты начинает работать новая игорная зона. Это стало возможным благодаря изменениям, внесённым в федеральный закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

Рулетка в казино
Фото: commons.wikimedia.org by Ralf Roletschek, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Рулетка в казино

Ранее игорная зона в Крыму располагалась под Ялтой, в районе поселка Кацивели, однако из-за низкого турпотока в этом месте было принято решение о переносе границ зоны.

Эти изменения, которые вступили в силу в начале года, позволят игорному бизнесу развиваться в более перспективной локации — в Ялтинском порту. Это поможет создать новые рабочие места, привлечь дополнительные инвестиции и усилить туризм в регионе.

Кроме того, ожидается, что новое расположение игорной зоны окажет позитивное влияние на экономику Крыма, улучшив уровень жизни местных жителей и увеличив налоговые поступления в бюджет региона. Эксперты надеются, что данный шаг станет важным фактором для развития города и привлечения туристов, что в свою очередь создаст новые возможности для бизнеса и улучшит инфраструктуру.

В перспективе этот проект должен стать катализатором для дальнейшего экономического роста и поддержать активное развитие Ялты как одного из популярных туристических центров.

Уточнения

Казино́ — игорное заведение, в котором с использованием рулетки, игровых столов для карточных игр и игры в кости, игровых автоматов, а также другого игорного оборудования осуществляется проведение азартных игр с объявленным денежным или иным имущественным выигрышем. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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