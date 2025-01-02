Ставлю на зеро! В Крыму открыли казино

С 1 января 2025 года на территории пассажирского терминала морского порта Ялты начинает работать новая игорная зона. Это стало возможным благодаря изменениям, внесённым в федеральный закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".
Ранее игорная зона в Крыму располагалась под Ялтой, в районе поселка Кацивели, однако из-за низкого турпотока в этом месте было принято решение о переносе границ зоны.
Эти изменения, которые вступили в силу в начале года, позволят игорному бизнесу развиваться в более перспективной локации — в Ялтинском порту. Это поможет создать новые рабочие места, привлечь дополнительные инвестиции и усилить туризм в регионе.
Кроме того, ожидается, что новое расположение игорной зоны окажет позитивное влияние на экономику Крыма, улучшив уровень жизни местных жителей и увеличив налоговые поступления в бюджет региона. Эксперты надеются, что данный шаг станет важным фактором для развития города и привлечения туристов, что в свою очередь создаст новые возможности для бизнеса и улучшит инфраструктуру.
В перспективе этот проект должен стать катализатором для дальнейшего экономического роста и поддержать активное развитие Ялты как одного из популярных туристических центров.
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