Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Самые стильные стрижки и укладки 2025 года
Альтернативы окучиванию картофеля: стоит ли от него отказываться?
Натуральные секреты для декабриста: улучшите цветение с помощью полива
Как избавиться от жира на животе: 6 проверенных шагов
Как создать помидофель: выращиваем гибрид шаг за шагом
Амирсой — почему стоит посетить зимний центр отдыха в сердце Узбекистана
Сырники, которые всегда удаются: секрет пышности раскрыт
Тень пепла над планетой: один вулкан может разрушить наш мир
Больше никакой плесени в ванной: натуральное средство, которое работает

Без газа, но со светом: Молдавия закрыла свои потребности 1 января

0:53
Экономика

Молдавия справилась с энергетическими потребностями, несмотря на прекращение поставок российского газа. На официальном сайте правительства сообщается, что республика полностью покрыла потребности в электроэнергии на 30 и 31 декабря без необходимости задействовать аварийные резервы.

Флаг Молдавии
Фото: commons.wikimedia.org by Aurelian Sandulescu, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Молдавии

Антикризисный штаб при правительстве заявил, что ситуация под контролем. По данным АО Energocom, к 1 января электроэнергия для всей страны обеспечена в полном объеме.

"Потребление будет полностью покрыто на сегодня, 1 января", — уточнялось в заявлении властей.

Республика активно ищет пути укрепления своей независимости и диверсификации поставок энергоресурсов. Страна продолжит прорабатывать альтернативные механизмы для стабильного обеспечения энергией своих граждан.

Уточнения

Молда́вия или Молдо́ва (рум. Moldova [molˈdova]), официально — Республика Молдо́ва (рум. Republica Moldova) — государство в Юго-Восточной Европе, граничащее с Украиной и Румынией.

Приро́дный газ — смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Почему нельзя варить пельмени в кипящей воде
Еда и рецепты
Почему нельзя варить пельмени в кипящей воде Аудио 
Марсоход разбил камень на Марсе и сделал необычное открытие
Наука и техника
Марсоход разбил камень на Марсе и сделал необычное открытие Аудио 
Популярное
Марсоход разбил камень на Марсе и сделал необычное открытие

Ровер Curiosity нашёл на Марсе нечто неожиданное: чистая кристаллическая сера под камнем может рассказать о прошлом планеты больше, чем мы думали.

Марсоход разбил камень на Марсе и сделал необычное открытие
Галкин* показал, как весело они с Пугачёвой отметили Новый год
Галкин* показал, как весело они с Пугачёвой отметили Новый год
Ани Лорак показала, как отметила Новый год с дочерью, женихом и наследницей избранника
Неожиданный ингредиент для сияющей кожи прямо с вашей кухни
Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
Почему дворники авто начинают скрипеть и как с этим бороться
Ветеринар рассказал, можно ли целовать домашних животных
Дима Билан заказал себе Снегурочку за полторы тысячи рублей и показал, что из этого вышло
Дима Билан заказал себе Снегурочку за полторы тысячи рублей и показал, что из этого вышло
Последние материалы
Как создать помидофель: выращиваем гибрид шаг за шагом
Амирсой — почему стоит посетить зимний центр отдыха в сердце Узбекистана
Сырники, которые всегда удаются: секрет пышности раскрыт
Тень пепла над планетой: один вулкан может разрушить наш мир
Больше никакой плесени в ванной: натуральное средство, которое работает
Почему питомец отказывается от еды и как стимулировать аппетит
Как подобрать аксессуары, чтобы создать стильный и гармоничный образ?
Сергей Безруков показал, как его дети лепят снеговиков
Что нужно знать о продлении водительских прав в 2025 году
Водонаева ответила на вопрос о причинах многолетней вражды с Викторией Боней
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.