Без газа, но со светом: Молдавия закрыла свои потребности 1 января

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Молдавия справилась с энергетическими потребностями, несмотря на прекращение поставок российского газа. На официальном сайте правительства сообщается, что республика полностью покрыла потребности в электроэнергии на 30 и 31 декабря без необходимости задействовать аварийные резервы.

Фото: commons.wikimedia.org by Aurelian Sandulescu, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Молдавии

Антикризисный штаб при правительстве заявил, что ситуация под контролем. По данным АО Energocom, к 1 января электроэнергия для всей страны обеспечена в полном объеме.

"Потребление будет полностью покрыто на сегодня, 1 января", — уточнялось в заявлении властей.

Республика активно ищет пути укрепления своей независимости и диверсификации поставок энергоресурсов. Страна продолжит прорабатывать альтернативные механизмы для стабильного обеспечения энергией своих граждан.

Уточнения

Молда́вия или Молдо́ва (рум. Moldova [molˈdova]), официально — Республика Молдо́ва (рум. Republica Moldova) — государство в Юго-Восточной Европе, граничащее с Украиной и Румынией.



Приро́дный газ — смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли.



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