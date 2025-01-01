Секрет вдохновения миллиардеров: подростки помогают зарабатывать миллионы

Когда вы в последний раз спрашивали подростка о том, что актуально в мире? Такой совет может показаться странным, но он может открыть новые горизонты, особенно если вы хотите начать бизнес. Именно так считает Нихил Камат, 38-летний миллиардер и сооснователь онлайн-брокерской платформы Zerodha.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Богач

Путь к миллиардам: с торговли телефонами до лидера в финансах

Камат начал свой бизнес ещё в девятом классе, перепродавая мобильные телефоны одноклассникам. Позже он бросил школу, устроился в колл-центр и самостоятельно освоил основы биржевой торговли. Этот опыт стал отправной точкой для создания Zerodha в 2010 году, которую он основал вместе с братом. Сегодня платформа насчитывает более 10 миллионов пользователей, а состояние Камата оценивается в $3 миллиарда.

Молодёжные тренды как источник идей

"Молодёжь определяет культуру будущего", — отметил Камат.

По его словам, привычки подростков, такие как использование социальных сетей, могут подсказать, как выстроить маркетинговую стратегию. Согласно отчёту Pew Research Center за 2024 год, почти половина подростков онлайн "почти постоянно", а такие платформы, как YouTube, TikTok и Instagram, задают тренды.

Кроме того, исследование компании McCrindle указывает, что поколение Альфа (рожденные с 2010 по 2024 год) будет обладать $1,7 триллиона прямой покупательной способности к 2029 году. Камат считает, что многие бренды упускают этот важный сегмент.

Советы от Камата

Камат советует смотреть вперёд и вдохновляться теми, кто моложе: "Каждая организация, бренд и продукт находятся на расстоянии одного поколения от исчезновения". И если вы сомневаетесь в своих идеях, спросите подростка — их видение может стать ключом к вашему успеху.

Уточнения

Подростко́вый во́зраст — период в развитии человека, переходный этап между детством и взрослостью.



Вдохнове́ние — особое состояние человека, которое характеризуется высокой производительностью, огромным подъёмом и концентрацией сил человека.



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