Кизлярский завод вышел на новый уровень переработки винограда

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

Кизлярский коньячный завод является крупнейшим производителем коньяка в Дагестане.

Фото: Pravda.Ru by Вадим Горшенин Гроздь винограда

Согласно итогам 2024 года, на заводе переработали более 50 тысяч тонн винограда. В целом же, дагестанские предприятия переработали свыше 230 тысяч тонн ягод. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление Шерифа Керимханова, председателя комитета по виноградарству и алкогольному регулированию в республике.

В августе прошлого года на заводе был открыт цех по приемке и переработке винограда после проведенной реконструкции. В этом цехе установлено самое современное технологическое оборудование, что позволило ускорить процесс переработки сырья и повысить его качество.

По словам чиновника, всего в регионе собрали 301,544 тысячи тонн винограда, из которых 234 тысячи тонн были переработаны. По сравнению с данными 2023 года, переработка увеличилась на 16 процентов или на 38 тысяч тонн.

Уточнения

Конья́к — крепкий алкогольный напиток (разновидность бренди), производимый из определённых сортов винограда по особой технологии.



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