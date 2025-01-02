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Кизлярский завод вышел на новый уровень переработки винограда

1:07
Экономика

Кизлярский коньячный завод является крупнейшим производителем коньяка в Дагестане.

Гроздь винограда
Фото: Pravda.Ru by Вадим Горшенин
Гроздь винограда

Согласно итогам 2024 года, на заводе переработали более 50 тысяч тонн винограда. В целом же, дагестанские предприятия переработали свыше 230 тысяч тонн ягод. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление Шерифа Керимханова, председателя комитета по виноградарству и алкогольному регулированию в республике.

В августе прошлого года на заводе был открыт цех по приемке и переработке винограда после проведенной реконструкции. В этом цехе установлено самое современное технологическое оборудование, что позволило ускорить процесс переработки сырья и повысить его качество.

По словам чиновника, всего в регионе собрали 301,544 тысячи тонн винограда, из которых 234 тысячи тонн были переработаны. По сравнению с данными 2023 года, переработка увеличилась на 16 процентов или на 38 тысяч тонн.

Уточнения

Конья́к — крепкий алкогольный напиток (разновидность бренди), производимый из определённых сортов винограда по особой технологии.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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