Технологические компании потратили миллиарды долларов на ИИ в 2024 году

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

Исследование охватывает как общие капитальные затраты на искусственный интеллект, так и эксплуатационные расходы центров обработки данных, включая операционные расходы, программное обеспечение, амортизацию и затраты на электроэнергию.

Фото: commons.wikimedia.org by Uses of Wikidata Infobox is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository Искусственный интеллект

Согласно отчету JPMorgan, ссылающемуся на New Street Research, компании Microsoft, Meta*, Google и Amazon инвестировали в общей сложности 125 миллиардов долларов в развитие и эксплуатацию центров обработки данных для искусственного интеллекта в период с января по август 2024 года.

Согласно данным исследования, Microsoft потратила больше всего средств на стационарные активы ИИ, такие как графические процессоры и другие микросхемы, а также на обслуживание своих центров обработки данных ИИ. В отчете также отмечается, что Google и Amazon выделили больше средств на обучение своих моделей ИИ, чем на их применение для клиентов.

*Компания Meta и её продукты (Facebook, Instagram) запрещены на территории Российской Федерации

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.



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