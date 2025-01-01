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Уровень бездомности в США достиг исторического максимума

Экономика

Согласно новому отчету администрации Джо Байдена, уровень бездомности в США достиг рекордного показателя за 20 лет с момента начала учета этой проблемы федеральным правительством.

бездомный
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
бездомный

Рост бездомности обусловлен высокими ценами на аренду и нехваткой доступного жилья, а также увеличением числа мигрантов, которые ищут убежище на границе США с Мексикой, передает Bloomberg.

По состоянию на январь 2024 года, бездомными были признаны почти 772 000 человек, что на 18% больше, чем в 2023 году.

Также в это число вошли более 80 000 семей с детьми, количество которых резко увеличилось — на 39% по сравнению с 2023 годом.

За последние 10 лет бездомность выросла из-за быстрого роста цен на жилье, а за последние четыре года арендная плата значительно увеличилась.

Согласно данным World Population Review, в России проживает более 11 000 бездомных.

В Ватикане, Бутане, Иордании и Лихтенштейне бездомных нет. В Пакистане около 8 млн человек числятся бездомными.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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