Британцы на собственном опыте ощутили последствия нестабильных энергетических рынков

1:26 Your browser does not support the audio element. Экономика

С сегодняшнего дня счета за электричество для девяти миллионов домов в Великобритании увеличатся в связи с низкими температурами и снегопадами, которые наблюдаются в новогодние праздники.

Фото: freepik.com by fanjianhua, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Газовое оборудование

Средний счет за электроэнергию для домохозяйств в Англии, Шотландии и Уэльсе вырастет на 1,2% с 1 января, составив 1738 фунтов стерлингов (около 222 000 рублей) в год для типичного домохозяйства. Это произошло после того, как энергетический регулятор повысил предельную стоимость газа и электричества, пишет The Guardian.

"Миллионы людей живут в холодных, сырых домах, не имея возможности отапливать их до безопасной температуры, влезают в огромные долги. В довершение всего, около четверти средств, которые мы тратим на отопление наших домов с плохой теплоизоляцией, расходуются впустую, потому жилищный фонд Великобритании — старый", — заявил Саймон Фрэнсис, координатор Коалиции по борьбе с топливной бедностью.

Крейг Лоури, главный консультант Cornwall Insight, отметил, что энергетические рынки испытывают "уровень волатильности, который не наблюдался ранее". Это связано отчасти с неопределённой геополитической ситуацией на Украине и Ближнем Востоке, а также с предстоящим президентством Дональда Трампа.

Уточнения

Электроэне́ргия (или электрическая эне́ргия) — физический термин, широко распространённый в технике и в быту для определения количества электрической энергии, выдаваемой генератором в электрическую сеть или получаемой из сети потребителем.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.